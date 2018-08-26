Пикап Hyundai на пути в серию

Покоривший посетителей Детройтского автосалона 2015 года пикап Hyundai Santa Cruz не будет оставлен навечно в стране несбывшихся надежд — глава американского подразделения Hyundai Motor подтвердил, что модель будет запущена в серию в 2020 году.

В своем интервью изданию Detroit Bureau г-н Кьюн Су Ли рассказал, что буквально недавно в руководстве производителя состоялась встреча, на которой было решено выпустить Santa Cruz в продажу на американском рынке в 2020 году. Более никаких подробностей топ-менеджер не раскрыл, однако издание указывает, что в настоящее время Hyundai вырабатывает финальный дизайн и технические характеристики новинки.

Конечно, многие вопросы остаются открытыми и главным из них является какую конструкцию кузова для серийной версии выберут разработчики. Если будет решено во всем следовать концепту, то пикап Hyundai не будет классическим «рамником», а получит несущий кузов, как, например, у Honda Ridgeline, созданный на единой платформе с кроссовером Pilot. Кстати, как раз сейчас корейская компания готовит к выходу флагманский SUV Hyundai Palisade, который может поделиться «тележкой» с пикапом.

Что касается силовых агрегатов, то дизельный мотор концепта точно не будет использован на серийном пикапе. Вместо этого, по слухам, Hyundai применит бензиновый четырехцилиндровый 1.6 турбо мощностью 201 л.с. и с крутящим моментом 264 Нм от Elantra Sport или «атмосферник» 2.4 л. 185 л.с./ 241 Нм от седана Sonata.

Дизайн Hyundai Santa Cruz также будет тяготеть к классу кроссоверов, как и в случае с концептом, что вовсе не плохо. Кроме того, компания планирует сделать пикап доступным для покупателей до 30 лет, нацеливаясь на стартовую цену чуть ниже $19000, тем самым «подрезав» по цене Nissan Frontier.