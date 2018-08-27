Известна дата начала производства внедорожника Bollinger B1

Специалисты стартапа Bollinger Motors из штата Нью-Йорк в 2017 году представили публике прототип электрического внедорожника-транформера Bollinger B1. С тех пор количество предзаказов на машину давно перевалило за 10 000, а автомобиль все еще не пустили в производство.

Как стало известно, причиной задержки выпуска автомобиля стало то, что инженеры постоянно улучшают конструкцию внедорожника. Bollinger B1 до конца 2018 года будет приведен в готовый, законченный вид. В движение четырёхместный внедорожник приводят два электродвигателя (по одному спереди и сзади) суммарной отдачей в 365 л.с. и 640 Н•м. Они вращают колёса через дифференциалы с электронной блокировкой. При номинальном клиренсе в 394 мм это хорошее подспорье для штурма камней и песков.

Производство внедорожника стартует со второй половины 2019-го. При том начнут с пятидверной вариации Боллинджера. Поставки заказчикам должны стартовать в 2020 году.