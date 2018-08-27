Hyundai может выпустить конкурента Land Cruiser 200

Новая модель может появиться в линейке Hyundai минимум через три года, сообщает австралийское издание Car Sales. По информации портала, это будет полноразмерный внедорожник, главным конкурентом которого станет Toyota Land Cruiser 200. Если проект получит «зеленый свет», то основными рынками для него будут, собственно, Австралия, Ближний Восток и, возможно, США. Впрочем, в России тоже любят большие машины, так что и в нашей стране такая модель Hyundai наверняка нашла бы покупателей.

Новый внедорожник окажется крупнее кроссовера Hyundai Palisade и Toyota Land Cruiser 200 (длина «японца» — 4 950 мм). Отметим, Палисад официально пока не представлен, он должен дебютировать к концу текущего года, дизайн этой модели выполнят по мотивам концепта HDC-2 Grandmaster.

Пока неизвестно, будет ли большой внедорожник Хёндэ рамным или же его построят на той же платформе, что и Palisade. В основе последней модели предположительно лежит новая «тележка» с поперечным расположением двигателя и базовым приводом на переднюю ось. В линейку моторов безымянного внедорожника Hyundai могут войти бензиновые битурбированный V6 3.3 и «атмосферник» V8 5.0, знакомые по другим моделям корейского концерна. Кроме того, флагман может получить новый турбодизель, подробностей о котором пока нет.