Volkswagen Tiguan – лучший компактный кроссовер 2018 года

Подведены итоги и объявлены результаты ежегодной премии «Внедорожник года 2018». В категории «Компактный кроссовер» по версии жюри победу одержал Volkswagen Tiguan. Победа Tiguan была присуждена «Профессиональным жюри», в состав которого вошли эксперты из мира автомобильной журналистики и известные блогеры. В данной номинации за приз боролись 25 автомобилей.

С момента появления на рынке новый Tiguan пользуется отличным спросом и является одним из лидеров продаж в своем сегменте. К достоинствам Tiguan я бы отнес отличную эргономику, отточенную управляемость, широкий выбор комплектаций, самые современные мультимедиа-возможности и системы-ассистенты, а также, не в последнюю очередь, низкую стоимость владения – по этому показателю Tiguan тоже является одним из лидеров класса», – отметил Ларс Химмер, глава марки Volkswagen в России.

Для бестселлера марки Volkswagen доступны бензиновые двигатели мощностью от 125 л.с. до 220 л.с. и дизельный двигатель мощностью 150 л.с. В зависимости от комплектации Tiguan оснащается передним приводом или полным приводом 4MOTION. Кроме того, модель оборудуется функциями обогрева лобового стекла, подогрева рулевого колеса, подогрева передних и задних сидений. Среди доступных инновационных функций – цифровая приборная панель Active Info Display и возможность синхронизации со смартфонами с помощью опции App-Connect. Новый Volkswagen Tiguan уже в базовой комплектации оснащается системой контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake, а в качестве опции автомобили могут быть оборудованы адаптивным круиз-контролем.

Подробнее ознакомиться с итогами премии «Внедорожник года 2018» можно на сайте Vned.ru