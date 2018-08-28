Rainforest Challenge получил челябинскую прописку!

15 сентября в Челябинске, на специально подготовленном полигоне состоится главное внедорожное событие сезона — этап культовой гонки Rainforest Challenge.

Rainforest Challenge – это общепризнанный чемпионат мира для тех, кто не ищет прямых дорог и легких путей, для тех, кто выбрал внедорожник как способ познания мира. Это тяжелейший трофи-рейд на выживание в Малайзии, организованный легендой офф-роуда Луисом Ви (он, кстати, в качестве почетного гостя приезжает на гонку в Челябинске). Этап в Челябинске — официальные соревнования гоночного календаря Российской автомобильной федерации.

Трасса построена таким образом, чтобы поединок между водителями-экстремалами проходил в непосредственной близости от зрительских трибун. В соревнованиях примут 50 экипажей и 100 спортсменов со всей России. А победитель Кубка Урало-Сибирской зоны получит оплаченное приглашение на Grand Final Rainforest Challenge в Малайзию и новый внедорожник УАЗ Профи!

Челябинский этап приурочен к Дню города. Торжественное открытие состоится 14 сентября в 17 часов на площади Революции. Организаторы соревнований — команда Red Off-road Expedition. Это 20 лет внедорожных приключений по всему миру. Они сделают все, чтобы впрыснуть адреналин прямо в сердце каждому зрителю.

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