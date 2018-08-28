Компания «Aurus» выпустит народный кроссовер

Помимо разнокалиберных седанов, внедорожника и микроавтобуса проект «Кортеж» предусматривает также и создание кроссовера, на который у руководства бренда Aurus большие планы. Он должен стать самой массовой моделью нового российского бренда.

Модельную линейку Aurus объединят не только фирменный дизайн, но и единая модульная платформа (ЕМП). Архитектура, которая уже положена в основу седана Aurus Senat, станет, к примеру, базой для внедорожника Komendant. Процесс его разработки уже вышел на инженерную стадию, а создание внешнего облика для внедорожника почти завершено.

В рамках проекта уже началось проектирование «народного» кроссовера, который должен стать массовой и самой доступной моделью нового бренда (цена седана, к примеру, составит от 6 до 10 млн рублей). В подробности участники проекта пока не вдаются, но ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что выпускаться кроссовер будет на мощностях УАЗа и завода компании Sollers в Набережных Челнах. Сроки появления доступного вседорожника пока не называются.

Что касается внедорожника Aurus Komendant (его эскиз — на заглавном фото), то он должен появиться в продаже в следующем году, причем, скорее всего, во второй его половине. На начало 2019 года намечены первые поставки покупателям седанов Senat.

Официальная премьера бренда Aurus запланирована на Московский международный автосалон и состоится 29 августа. Вероятнее всего, именно тогда будут рассекречены многие недостающие детали.