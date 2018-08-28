Hyundai Кунцево вошел в рейтинг рекомендуемых дилеров Hyundai

По итогам 2 квартала 2018 года дилерский центр «Хендэ Кунцево» вошёл в список cамых рекомендуемых в Москве среди клиентов Hyundai. Единый стандарт качества – важнейший

приоритет, который реализуют в своей работе официальные дилеры Hyundai.

Автосалоны Hyundai могут предложить не только приобретение нового автомобиля, но и высококлассный сервис: профессиональные консультации обо всех моделях линейки, организацию тест-драйвов, помощь в прохождении технического осмотра и другие услуги. Специалисты центров проходят регулярное повышение квалификации и владеют всей актуальной информацией об автомобилях Hyundai. В рамках этой концепции Компания Хёндэ Моторс СНГ организовала рейтинг дилеров под названием 5Star Ranking, основанный на рекомендациях клиентов отделов продаж и сервиса, полученных методом телефонных исследований и программ оценок «Тайный Покупатель».