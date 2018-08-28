Глаза в глаза

Компания Jaguar Land Rover создала интеллектуальное решение для изучения уровня

доверия к беспилотному транспорту – «виртуальные глаза». «Виртуальные глаза» для беспилотных пассажирских капсул позволят определить уровень доверия людей к автономным транспортным средствам. Исследования взаимодействия пешеходов и роботов-беспилотников показали, что 63% пешеходов боятся оказаться перед ними на пешеходном переходе. Беспилотные пассажирские капсулы автономно передвигаются на специальной площадке, воспроизводящей типичную улицу в британском Ковентри.

«Виртуальные глаза», установленные на эти транспортные средства, были разработаны командой инженеров подразделения Jaguar Land Rover Future Mobility. «Глаза» ищут людей, готовящихся перейти дорогу, и устанавливают с ними своеобразный «зрительный контакт», проще говоря «бросают взгляд» на пешехода. Система использует нашу привычку смотреть в глаза водителю, приближающемуся к пешеходному переходу. Специалисты фиксируют реакцию человека до и после «визуального контакта», чтобы определить степень уверенности пешехода в том, что беспилотный автомобиль совершит остановку.