Дакар в Турции

Это была давняя мечта – проехать вокруг Чёрного моря. Ну хорошо, не полностью вокруг, но хотя бы частью, легкодоступной с нашей, российской стороны. А тут вдруг наши редакционные путешественники один за другим зачастили по маршруту Россия – Грузия – Турция и обратно. Да и компания Renault решила прокатить свой Duster в версии Dakar по самой интересной части восточного черноморья в Каппадокию. Надо ехать!

Увидеть Турцию не глазами пляжного туриста всегда интересно. Еще занятнее пройти собственный маршрут, «пощупав» одновременно и машину, и местные реалии. Итак, наша цель – мир необыкновенных скал Каппадокии, знаменитая долина с воздушными шарами. Автомобиль – Renault Duster Dakar. Что ещё нужно для счастья?

Что такое Renault Duster Dakar?

Внешне версию Dakar легко отличить по расширенным колёсным аркам, накладке на заднем бампере с логотипом Dakar, боковым молдингам и 16-дюймовым колёсным дискам. Аналогичные надписи Dakar замечены и в интерьере на сиденьях и порогах. Сам интерьер исключительно в чёрном цвете, а в гамму окраски кузова добавлен агрессивный оттенок оранжевого. Кроссовер версии Dakar бывает только с полным приводом, зато версий силовых агрегатов аж четыре на выбор – бензиновые моторы 1.6 (114 л. с.), 2.0 (143 л. с.) и турбодизель 1.5 (109 л. с.) в паре с механикой, а также двухлитровый вариант с автоматом. Конечно, назвать Renault Duster Dakar машиной, серьёзно подготовленной к бездорожью нельзя. Но учитывая общую предрасположенность Duster к поездкам вне дорог, его феноменальную подвеску, отличную развесовку и набор тяговитых моторов, даже минимально подготовленный кроссовер, без сомнения, легко справится с любым путешествием, благо дороги в Турции на удивление хорошие, и главное – не увлечься скоростью и помнить о тесных разъездах на горных серпантинах.

Раз уж зашла речь о горах, надо заметить, что Турецкие горы не уступают ни в величии, ни в сложности маршрута любым другим. Тут много и внедорожных клубов, и хорошо подготовленных вездеходов. Судя по обилию горных троп, заметно изъезженных зубастыми колёсами, тут процветают и эктремальные вылазки большими группами на природу, и хорошо знакомые курортным отдыхающим туристические «покатушки», когда вереница 12-местных Лендроверов упрямо ползёт вверх, чтобы на одном из уступов встретить рассвет.

Маршрут нашего путешествия будет как-бы «наоборот». Перелёт самолётом в турецкий Кайсери, и уже оттуда – на северо-восток, через Сивас и Трабзон в солнечный Батуми. Впрочем,в сравнении с более южным турецким регионом, главный грузинский порт выглядит не иначе как северным соседом. Но, обо всём по порядку.

Самое интересное в этом регионе — величественные горные долины и выветренные многими тысячелетиями вертикальные столбы из вулканического туфа. Причудливая армия этих останцев давно привлекает туристов со всего мира, но ещё раньше эти готовые природные укрепления использовали как неприступные крепости самые разные народы – персы, греки, армяне и турки. Сами древние поселения сохранились, но беспощадное выветривание продолжает свою работу и сегодня, потому многовекового будущего у прекрасного природного феномена нет. Та же сила, что создала когда-то исполинские наросты на земной поверхности за несколько будущих веков сотрёт их в пыль. Но мы то успеем увидеть этих стражников ветров. И не только увидеть, но и полетать над ними.

Вы, несомненно уже видели раньше фотографии вереницы воздушных шаров над каменной армией, но ощущать движение воздуха вживую – абсолютно другие эмоции. Вернее, движение никакого нет – шар, словно висит в беззвучном пространстве, мягко перемещаясь вместе с ветром и сотней других подобных шаров. Предрассветную тишину нарушают только шипение горелок, и речь пассажиров… другого шара, летящего поблизости. Шары непрерывно перемещаются вверх и вниз, и в в целом всё это напоминает какие-то немыслимые декорации к сюрреалистическому фильму об иной цивилизации. Но вот уже мягкая посадка в кузов пикапа, и магия полёта по вертикали отходит на второй план – мы снова садимся за руль Renaulr Duster и устремляемся по внедорожному маршруту в город Сивас.

Тут и пригодилась врождённая готовность Renault Duster к любым дорогам и большей части бездорожья. Любые встреченные на пути препятствия – броды, каменистые русла рек, уступы и перекосы кроссовер проходит на раз, оставляя по части проходимости позади буквально всех своих конкурентов и не слишком утомляя водителя. В салоне – тихо, кузов не издаёт ни звука даже при серьёзных вывешиваниях, манипуляции рычагом механической коробки просты и понятны, автомат достаточно резв, чтобы вообще не замечать его работы. Расход топлива скромен. Одним словом – отличный практичный автомобиль за свои деньги. Ничего лишнего, но и никаких претензий. Рецепт идеального кроссовера? В своей нише – без сомнения!

Остаток маршрута проходил по асфальту, и не слишком спешащая к европейским ценностям Турция дала возможность и побаловаться со скоростью (камеры фиксации здесь большая редкость) и проверить машину в режиме обгона. Турки ездят достаточно размеренно, хотя порой и встречается какой-нибудь потомок покорителей скаковых лошадей, спешащий напролом и не замечающий вокруг никого. Тем не менее, аварий мало, а полиция если и взирает за нарушениями, делает это исключительно на въездах в крупные города. При не слишком плотном трафике и приличном качестве дорог путешествие по Турции – редкое удовольствие без суеты, дорожного прессинга и ненужного риска. Вот так, с удовольствием мы прокатили весь маршрут, опомнившись лишь тогда, когда шоссе упёрлось в скромное и видавшее виды здание погранперехода Сарпи.

Бывшая пограничная застава на дальних турецких рубежах СССР, а ныне – основная точка автомобильнго сообщения Грузия с Турцией удивляет контрастом обветшалых пограничных турецких строений с блеском и новизной сооружений грузинской стороны. В Грузии на дорогах царит совсем иной ритм, в изобилии есть и камеры и полиция. Местные водители необыкновенно любят полихачить, ещё меньше чем турки готовы признать наличие на улицах пешеходов и вообще практикуют «диагональное движение», когда, невзирая на разметку, конфигурацию проезжей части и сложившиеся правила, грузин едет ровно туда, куда ему в данный момент надо.

Но, к счастью, наш путь по Грузии недолог. Погранпереход Сарпи, пара небольших посёлков Квариати и Гонио, и мы в Батуми – приморской жемчужине с красивейшим променадом, архитектурой, сочетающей древний центр и модерновую застройку набережной. Но Батуми и Грузия – это совсем другая история. Наша же подходит к концу в батумском аэропорту, где мы прощаемся с умницей – Duster, так непринуждённо преодолевшим все трудности турецкого маршрута.