Семейный локомотив. Пикап Isuzu D-Max

Если бы в мире пикапов существовало деление на гламурных и брутальных, то Isuzu D-Max наверняка попал бы во вторую категорию, настолько он прочен, прост и надёжен

Казалось бы, для чего нам нужен пикап? Кто на нём ездит? С международным опытом всё, более или менее, понятно — тут ассоциации и с американскими реднеками, и с мексиканскими долгополыми шляпами, и с африканскими фермерами, забивающими кузов свиньями, тростником и бананами, и даже с арабскими боевиками, на свой лад использующими просторный кузов и невероятную выносливость этих машин. А в горах Омана мне однажды попался Isuzu D-Max с двухместной кабиной, заменяющий жителям горного аула школьный автобус.

Но ведь у нас навоз и сено принято возить на тракторе с прицепом, долгополые шляпы не в моде, да и пулемёты на треноге в кузове тоже, слава богу, не встречаются. В нашем сознании владелец пикапа — это, скорее, член автомобильной секты, потому что симбиоз грузовика и внедорожника хотя по сути и универсален, всё ещё в значительной степени вещь имиджевая, а не практичный транспорт.

Да, пикапами вовсю пользуются путешественники, но зачастую просто потому что он дешевле такого же внедорожника в обычном форм-факторе, а также из любви таскать много ненужного барахла. Пикапы любят охотники (тут наконец-то начинается прицельное использование грузового пространства), всевозможные технические службы (лазить по горным тропам и возить оборудование к отдалённой вышке связи). Вот вроде и всё… Но нет, есть ещё одна довольно большая ниша — обычные семейные владельцы, обременённые, например, постройкой дачи, вывозом собственного урожая, путешествиями к дальним родственникам, а также периодическими перемещениями тёщиного дивана, мотоцикла, велосипеда и комплекта внедорожных колёс для рыболовных «трофи» выходного дня. Ну и нельзя забывать про набирающее обороты направление — постройку на базе пикапа кемпера, путём замены кузова жилым модулем. И для всего этого нужна машина надёжная, не склонная к капризам и сюрпризам, прочная и максимально простая, чтобы в случае чего можно было и в обычном гаражном сервисе починить…

Далеко не каждый пикап может похвастать таким

внушительным задним бампером

Под сиденьем дивана есть два отсека для хранения мелочей

и ещё два для инструмента предусмотрено за спинками

Немного упрощённый интерьер от Chevrolet TrailBlazer

смотрится отлично — всё удобно и под рукой

Такие, или примерно такие, мысли одолевали меня за рулём Isuzu D-Max, везущего нас с оператором на импровизированный внедорожный полигон, расположенный в одном из подмосковных карьеров. Вот он, выносливый и не склонный к сюрпризам автомобиль, рождённый в компании с более чем вековым опытом, всю свою жизнь выпускавшей грузовики да автобусы, то есть по сути коммерческую технику. А кто, как не производитель коммерческих машин, знает, что нужно потребителю и как cделать это просто и крепко? Судите сами, в основе машины мощная рама, к которой спереди крепятся не менее мощные двойные рычаги, а сзади — мост на рессорах. Кабина двухрядная с пятью полноценными местами (есть и полуторная с более длинным кузовом). Кузов размером 1 552 на 1 530 мм с откидным бортом, на который в случае чего можно встать или положить груз. Подвеска жёсткая и от того на новой машине немного тряская, зато даже с полной нагрузкой в 975 кг она не сдаётся на колдобинах, никогда не доходя до пробоя. В салоне всё как мы любим — просто и понятно (сказываются коммерческие корни). Хотя, наверное, это всё же преувеличение, поскольку ближайший родственник нашего D-Max — это Chevrolet TrailBlazer, от которого и взяты немного упрощённое торпедо, интерьер и сиденья. И так же как TrailBlazer, D-Max выпускают на заводе в Таиланде, правда, с поправкой на наш, а точнее североамериканский, суровый климат. Если учитывать, что чуть ли не половина всех пикапов рождается именно в этом Юго-Восточном регионе, D-Max вылетел из правильного гнезда. Двигатель — 2.5-литровая турбочетвёрка Isuzu 4JK1 — получился из грузового трёхлитрового мотора, а потому тоже необыкновенно надёжен. В нём две последовательные турбины, одна под другой, и современная технология впрыска. Плюсов от такого решения сразу два — стандарт «Евро‑5» достигается без применения дожига и всевозможной мочевины, а также напрочь отсутствует турбояма. У мотора ровная тяга с холостых оборотов и до максимума, а расход составляет 8,8 л/100 км. Ещё один плюс простой конструкции мотора — шестерёнчато-цепной привод распредвала (вечное решение). На нашем автомобиле в качестве коробки используется пятиступенчатый автомат — старый-добрый, со стандартным гидротрансформатором (есть версии с шестиступенчатой механикой). Дальше обычная раздаточная коробка с пониженной передачей 2,5 и подключаемый передний мост. Никаких тебе Terrain Response, всё вручную, предельно просто и функционально.

На российском рынке Isuzu D-Max представлен в пяти комплектациях: Terra, Aqua, Air, Flame и Energy, которые перекрывают весь размерный и опционный диапазон: от практичного полуторного сельского грузовичка с неокрашенными бамперами до наиболее комфортабельного кинг-кэба с автоматом и кожей в салоне. Особняком стоит версия D-Max Arctic Trucks AT35, предназначенная для самых тяжёлых условий эксплуатации, включая экстремальное бездорожье.

Что это даёт, и почему это хорошо? В первую очередь отсутствие сложных узлов и навороченных конструкций привлекает надёжностью, поскольку в машине действительно по большому счёту нечему ломаться. Во-вторых, немного старомодная и простая система имеет больший запас прочности, что пригодится в ситуации, когда вроде бы не стоило грузить кузов сверх нормы, а потом ещё и продираться по непроходимому бездорожью, но другого пути нет. Так вот, шансы выехать из подобной истории на Isuzu D-Max заметно выше, чем у большинства конкурентов. Ну тогда это идеальный вариант для МЧС и спасателей, скажете вы, зачем он нужен обычной семье? Есть один важный и на первый взгляд неочевидный бонус повседневного использования такой машины. Рассчитанная на суровые нагрузки, но не испытывающая их регулярно техника гораздо лучше и дольше сохраняется. Иными словами, накатав на D-Max, скажем, 100 000 км в более или менее спокойном режиме мы получим автомобиль, заметно менее изношенный, чем машина более современная, сложная, нежная и от того довольно ломучая. И это не мнение — это аксиома! Так что сами решайте, за что платить — за модные и не всегда понятные опции или за прочность подвески и мотор-миллионник. К тому же за эти 100 000 км вас ждёт не больше пяти ТО, поскольку межсервисный пробег у D-Max — 20 000 км. А ещё производитель даёт гарантию 5 лет или 120 000 км пробега.

Когда ты ездишь на D-Max, то невольно примеряешь на себя любой

встречаемый груз — «возьмёт — не возьмёт»

Ничего не поделать, грузовые ассоциации тут преобладают

над всем остальным, но это и неудивительно,

ведь компания Isuzu знаменита своими грузовиками

Тот редкий случай, когда экстерьер серьёзной машины

не смогли испортить модные раскосые фары

В общем, признаюсь, я примерял этот мужественный автомобиль к себе, прикидывал все за и против, размышляя о том, что если куда и можно поставить тяжёлый жилой модуль, то на такой вот кондовый пикап. Хотя со мной как раз всё ясно, я давний поклонник старых классических штучек, но как будет чувствовать себя в этой кабине какой-нибудь вполне молодой и избалованный комфортом глава семейства, в копилке опыта которого ничего кроме легковых машин да нескольких кроссоверов?

И я собрал фокус-группу, посадив за руль D-Max с десяток знакомых, коллег и родственников. И представьте, несмотря на разницу в возрасте и социальном статусе, каждый из них говорил почти одно и тоже: «Вот это мужская машина, на такой хоть сейчас в путешествие!»

И знаете, я бы, пожалуй, с ними согласился и тоже выбрал бы эту спокойную уверенность, которой так не хватает большинству сегодняшних дебютантов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ ISUZU D-MAX

Длина/ширина/высота . 5 295/1 860/1 780 мм

Грузоподъёмность до 985 кг

Максимальная скорость 180 км/ч

Колёсная база 3 095 мм

Колея пер./задн. 1 570 / 1 570 мм

Диаметр разворота 12,6 м

Угол въезда/съезда 38°/28°

Дорожный просвет 225 мм

Размеры кузова 1 552/1 530 мм

Снаряжённая масса 2 020 кг

Полная масса 3 000 кг

Трансмиссия 5АТ

Тип привода Подключаемый

Тип двигателя Турбодизель R4

Объём двигателя 2 499 см3

Мощность 163@3600 л.с.@об/мин

Крут. момент 400@1 400-2 000 л.с.@об/мин

Передняя подвеска Независимая

Задняя подвеска Зависимая

Тормоза, пер./задн. Дисковые/барабанные

Шины 315/70 R17

Текст Евгений Хапов

Фотографии Максим Малуев