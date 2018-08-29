АвтоВАЗ показал публике концепт новой «Нивы»

На Московском автосалоне АвтоВАЗ показал публике концепт Lada 4×4 Vision. Созданный под руководством шеф-стилиста АвтоВАЗа Стива Маттина концепт призван показать публике очередной этап развития фирменной эстетики марки Lada. Концепт получил традиционный «Икс-фейс», современную светодиодную оптику, 21-дюймвоые колеса и модный купеобразный силуэт с обилием металлических и пластиковых накладок. Утверждается, что длинные передние двери воздают дань уважения той самой «Ниве» (как и встроенные в капот сигналы поворота), а отсутствие средних стоек и замаскированные задние двери призваны интегрировать концепт в широчайшую семью кросс-купе. Кроме того, для концепта специально был создан особый бронзовый цвет кузова.

В интерьере концепта применены сразу два «парящих» монитора, оригинальная отделка сидений с 3D-текстилем и экокожей и атмосферная подсветка. Создатели прототипа заявляют, что наделили его полным набором онлайн-сервисов, однако, в подробности не вдаются. Неизвестно также, на какой «тележке» построена Lada 4×4 Vision – упоминается лишь некая «особая платформа» с выдающимися показателями геометрической проходимости. О силовом агрегате концепта тольяттинцы тоже не говорят, однако, сообщается о наличии у прототипа трансмиссии с понижающим рядом и «комбинации передовых внедорожных технологий и систем помощи».

Насколько по концепту можно судить о будущей серийной Lada 4×4, пока неясно, однако, пример хэтчбека Lada XRay, который также некогда вырос из прототипа, заставляет предположить, что 4×4 Vision вполне может служить прозрачным намеком на тольяттинский внедорожник нового поколения. Ранее сообщалось, к слову, что новую «Ниву» АвтоВАЗ может построить с использованием шасси Renault Duster и его же системы полного привода, но когда это произойдет, не сообщается.