Обновленный Kia Sportage показали на Московском автосалоне

Одной из важнейших новинок Kia на Московском автосалоне стал обновленный вариант «Спортэджа». Популярный кроссовер получил ряд косметических доработок, а также в новый автомат и новый атмосферный бензиновый двигатель. Главным новшеством, которое принесет рестайлинг популярному кроссоверу, стал бензиновый «атмосферник» с непосредственным впрыском объемом 2,4 л, развивающий 184 л.с. Комплектовать новый мотор будут автоматической коробкой и системой полного привода.

Старт продаж обновленного «Спортэджа» в России — осень 2019 года. Самые дорогие исполнения Sportage – с двухлитровым дизельным мотором получат восьмидиапазонную АКПП, прочие же будут довольствоваться хорошо известным шестиступенчатым агрегатом. Базовая версия кроссовера останется та же самая, что и сейчас – с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с., механической КПП и приводом на переднюю ось. В ходе обновления Kia Sportage получил заметно переработанный передний бампер, модернизированную оптику, новые колесные диски и расширенный список оборудования. Несколько изменился и интерьер: в нем появились, к примеру, новое рулевое колесо и иной экран мультимедийной системы.