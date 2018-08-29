На Московском автосалоне состоялась премьера кроссовера Renault Arkana

29 августа в рамках Московского автосалона публике впервые показали новую имиджевую модель кроссовера Renault Arkana. Автомобиль будут выпускать на московском заводе Renault. Старт продаж состоится уже в I половине 2019 года. Новое кросс-купе Arkana выполнено в самом свежем стилистическом ключе французской марки — здесь и актуальная саблевидная LED-оптика, и объединенные горизонтальной секцией фонари, да и в целом силуэт оказался подчеркнуто динамичным. Хотя в основе «Арканы» лежит старая проверенная (хотя и глубоко переработанная) тележка В0. В Renault утверждают, что разработкой кроссовера занимались в том числе и российские инженеры компании, а сам автомобиль на сто процентов соответствует дорожно-климатическим условиям в РФ. Также заявлено, что Arkana получит новые двигатели, ранее недоступные в соплатформенных моделях Duster и Kaptur.