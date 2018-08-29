Mitsubishi ASX получил новые опции

Компания ООО “ММС Рус”, сообщила журналу «4×4 Club» о выпуске обновленного Mitsubishi ASX. Компактный кроссовер нового модельного года получил многочисленные дополнительные опции. Начальные комплектации оснащаются 1,6-литровым мотором с отдачей в 117 л.с. и 154 Нм в паре с пятиступенчатой механикой и имеют привод на переднюю ось. За такой ASX придется заплатить 1 159 000 рублей и 1 208 000 рублей соответственно. В комплектации Intense кроссовер можно оснастить более мощной силовой установкой – двухлитровым 150-сильным атмосферником с вариатором и системой полного привода. Если 1,6-литровый ASX стоит 1 258 000 рублей, то кроссовер с мотором объемом 2,0 л – уже 1 453 000 рублей, причем помимо более мощного двигателя он получит еще и климат-контроль. Однако, топовой комплектацией для Mitsubishi ASX в России стало исполнение Instyle, доступное исключительно со старшей силовой установкой. Ее основным отличием стала мультимедийная система Mitsubishi Connect, оснащенная функциями Apple CarPlay и Android Auto. Такой ASX оценивается в 1 575 000 рублей.