В России стартовали продажи обновленного Hyundai Santa Fe

На Московском автосалоне Hyundai Santa Fe справил не только российский дебют, но и старт продаж. На нашем рынке он получил два двигателя, две коробки передач, безальтернативный полный привод и слегка подорожал. Самой доступной модификацией нового поколения Hyundai Santa Fe в России на момент старта продаж оказалась версия с новым бензиновым двигателем объемом 2,4 л, развивающим 188 л.с. и 241 Нм крутящего момента. Работает он вместе с шестиступенчатым автоматом и системой полного привода HTRAC. За такой кроссовер в комплектации Family придется заплатить минимум 1 999 000 рублей. Стоит отметить, что вседорожник предыдущей генерации, который продается в России под именем Hyundai Santa Fe Premium, оценивается в минимальные 1 964 000 рублей, но на него устанавливается менее мощный мотор – при аналогичном объеме этот агрегат развивает 171 л.с.

В базовую комплектацию кроссовера включены, например, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, задние датчики парковки и система автоматического выравнивания кузова. Комплектация Lifestyle (2 159 000 рублей) отличается светодиодной оптикой, мультимедийной системой с 7-дюймовым монитором и камерой заднего вида, системой бесключевого доступа и некоторыми другими опциями. На этом уровне за доплату доступен фирменный комплекс систем безопасности Smart Sense, который стоит 90 000 рублей и включает в себя, к примеру, адаптивный круиз-контроль, «умный» дальний свет, ассистент удержания в полосе, систему безопасного выхода (при приближении автомобилей сзади система не даст разблокировать двери) и тому подобное.

В комплектации Premier (2 329 000 рублей) появляются премиальная акустика, навигационная система с 8-дюймовым экраном, 18-дюймовые колесные диски, автоматический парковщик, вентиляция передних кресел и т. д. Но у кроссовера есть еще и исполнение High-Tech, которое стоит 2 699 000 рублей и включает в себя вышеупомянутый пакет систем безопасности, поворотные фары, 19-дюймовые диски, систему кругового обзора, настройки кресел водителя и пассажира с памятью и возможность установить за 80 000 рублей пакет Exclusive – панорамное остекление и проекционный дисплей. Вторым мотором, которым будет оснащаться российский Hyundai Santa Fe, назначен дизель объемом 2,2 л. Он комплектуется 8-диапазонным автоматом и развивает 200 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Такой кроссовер способен ускориться до 100 км/ч за 9,4 с – на секунду быстрее бензинового. Дизельный Santa Fe в базовой комплектации недоступен, а в остальных заметно дороже бензинового: например, версия Lifestyle оценена в 2 329 000 рублей, а комплектация Premier стоит 2 499 000 рублей.