Jaguar F-PACE и Range Rover стали лауреатами премии «Внедорожник года 2018»

Спортивный SUV Jaguar F-PACE и роскошный Range Rover получили авторитетную российскую премию «Внедорожник года 2018». По версии профессионального жюри F-PACE стал лидером в категории «Среднеразмерный кроссовер», а в номинации «Полноразмерный внедорожник» победил Range Rover.

«Внедорожник года» – ежегодная профессиональная премия, выявляющая лидеров в одном из самых популярных сегментов автомобильного рынка в России. Выбор лучшего внедорожника в каждой из номинаций осуществляет профессиональное жюри, состоящее из экспертов автомобильной отрасли, а также «Большое жюри», в которое входят автолюбители, интересующиеся внедорожной тематикой. Организатором премии «Внедорожник года» является журнал «Клуб 4х4».

Впервые представленный еще в 1970 году, Range Rover создал сегмент премиальных внедорожников. На протяжении всей своей истории модель непрерывно эволюционировала, сохраняя при этом свою главную особенность – сочетание широких внедорожных возможностей с высочайшим уровнем комфорта. Современная модель отличается полностью алюминиевым кузовом, расширенным пакетом инновационных технологий, бескомпромиссной проходимостью, продуманным и комфортным интерьером. В ходе обновлений 2018 модельного года Range Rover стал доступен в версии c подзаряжаемым гибридным двигателем (PHEV) – эта силовая установка позволяет разогнать автомобиль с нуля до 100 км/ч всего за 6,8 секунды и при этом отличается расходом топлива 3,1 л/100 км в смешанном цикле.

Jaguar F-PACE – автомобиль, сочетающий динамику спорткара с универсальностью SUV. Эта модель была протестирована в пустынях Аравийского полуострова и в полярной тайге северной Швеции, продемонстрировав устойчивость к широкому диапазону температур и дорожных условий. Внушительная динамика и способность уверенно справляться с любым покрытием дополняется передовыми технологиями и инновационными системами безопасности. С момента выхода на рынок в 2016 году Jaguar F-PACE уже неоднократно привлекал внимание мировых экспертов и завоевал множество наград, в том числе World Car Awards 2017 в номинациях «Автомобиль года» и «Лучший автомобильный дизайн».

Подробнее ознакомиться с итогами премии «Внедорожник года 2018» можно на сайте Vned.ru