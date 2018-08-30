Известна дата выхода обновленного внедорожника УАЗ «Патриот»

В первом полугодии 2018 года на Ульяновском автомобильном заводе завершились работы по подготовке к запуску обновленного модельного ряда. В сентябре текущего года УАЗ представит на российском рынке внедорожник УАЗ «Патриот» 2019.

Список изменений, которые пережил внедорожник, весьма обширен: новый передний мост от УАЗ «Профи», который должен сделать «Патриот» более маневренным и более стабильным на прямой,более жесткая рулевая трапеция и рулевой демпфер, более мягкая двухрессорная задняя подвеска и уменьшенный задний стабилизатор.

Еще одно важное новшество — более мощный 150-сильный бензиновый двигатель ZMZ Pro, который также дебютировал на «Профи». Утверждается, что мотор стал еще и более тяговитым: максимум крутящего момента доступен уже с 2 650 об/мин. Поработали на заводе и над комфортабельностью «Патриота». В частности, внедорожнику улучшили шумоизоляцию в районе моторного щита и колесных арок, перенастроили климатическую установку и доработали систему рециркуляции охлаждающей жидкости: предполагается, что это избавит автомобиль от проблемы запотевания стекол.

Впрочем, с началом продаж обновленного «Патриота» работы над усовершенствованием внедорожника не прекратятся. По некоторым данным, в течение следующего года на рынке появится модификация с автоматической коробкой передач – 6-диапазонным агрегатом Punch Powertrain.