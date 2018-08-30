На Московском автосалоне компания Haval представила кроссовер F7

Среднеразмерный кроссовер Haval F7 предназначен для возрастной аудитории в 20-35 лет, которую хотят завлечь дизайном, оснащением и турбомоторами разработки Great Wall (ей принадлежит марка Haval). Длина, ширина, высота автомобиля составляют 4620×1844×1683 мм соответственно. Колесная база — 2725 мм, кузов на 52% сделан из высокопрочной стали. В салоне — качественная отделка, трехспицевый кожаный мультируль, приборная шкала в виде 7-дюймового полноцветного «кластер», а центральный 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы развернут по направлению к водителю.

Линейка бензиновых двигателей Haval F7 включает 1,5-литровый GW4B15 (мощностью 150 л.с. и 280 Нм при 1400-3000 об/мин) или 2-литровый GW4C20NT (190 л.с. и 350 Нм при 2000-3200 об/мин) турбированные агрегаты GDIT. Двигатели работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» 7DCT450. Haval F7 получит модификации с передним или полным приводом. Кроме того, водитель может выбрать один из нескольких режимов в зависимости от предпочтений и условий движения: «Стандарт», «Эко», «Спорт», «Снег» и «Песок».

В списке оснащения также значатся голосовое управление вспомогательными функциями, подключение к сети Интернет, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении и экстренного торможения (AEB), контроль помех при движении задним ходом. На конвейер завода Haval в Тульской области F7 может встать уже в начале 2019 года. Российские цены и комплектации кроссовера будут объявлены к началу продаж, которые запланированы на весну 2019 года.

Кроме F7 Haval показал на ММАС-2018 гибридный «купейный» концепт, по дизайну очень близкий к серийному автомобилю, который также будет выпускаться в России. По своим габаритам (4620х1844х1654 мм) он также близок модели F7 и, возможно, унаследует ее платформу и агрегаты, отличаясь только кузовом. Серийную модель, созданную на основе концепта HB-03, планируется представить в России летом 2019 года.