Тюнеры снова добрались до Ford F-150 Raptor

Компания Galpin Auto Sports построила для YouTube-блогера Salomondrin особый Ford F-150 Raptor. Пикап оборудован widebody-обвесом и красными 20-дюймовыми колесными дисками 1221 Wheels. Интерьер «Раптора» отделан кожей и алькантарой, потолок сделан в стиле Rolls-Royce — как звездное небо. Для управления основными функциями автомобиля на центральной панели установлен 12-дюймовый дисплей.

Под капотом особенной вариации указанного транспортного средства установлен твин-турбо двигатель V6, уровень мощности которого составляет 560 лошадиных сил. Крутящий момент агрегата равен 895 Нм. Кроме того, автомобиль получил новые тормоза с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.