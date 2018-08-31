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Новости   31 августа 2018   

Китайская компания GAC вышла на российский рынок

Компания GAC Motor, ведущий автопроизводитель Китая, дебютировала на Московском международном автомобильном салоне (ММАС) со своим модельным рядом. Также компания объявила о создании первого зарубежного представительства в России, GAC Motor RUS («ГАК Мотор РУС»), и о планах по выходу на российский рынок в 2019 году. Пока новая китайская компания только готовится к продажам в России: принимает заявки от потенциальных дилеров и определяется с моделями. Если все пойдет по плану, первые автомобили можно будет приобрести уже в 2019 году.

Судя по всему, сердца россиян GAC Motor планирует завоевать при помощи модели GS8. Кроссовер действительно смотрится удачно и не кажется похожим на другие китайские автомобили такого плана. Длина, ширина, высота кроссовера Trumpchi GS8 составляют 4810, 1910 и 1770 мм соответственно. Колесная база измеряется 2800 мм. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 201 л.с. и крутящим моментом 320 Нм, который агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер выпускается с передним и полным приводами. Кроссовер построен на платформе CPMA, в основе которой лежат технологии седана бизнес-класса Alfa Romeo 166 образца 1998 года (в свое время китайцы купили на него лицензию). На GS8 компания оформила российский патент — он находится в официальной базе Роспатента с лета 2018 года.

Также компания представила публике небольшой кроссовер Trumpchi GAC GS3 и электрический кроссовер GE3

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