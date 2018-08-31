Китайская компания GAC вышла на российский рынок

Компания GAC Motor, ведущий автопроизводитель Китая, дебютировала на Московском международном автомобильном салоне (ММАС) со своим модельным рядом. Также компания объявила о создании первого зарубежного представительства в России, GAC Motor RUS («ГАК Мотор РУС»), и о планах по выходу на российский рынок в 2019 году. Пока новая китайская компания только готовится к продажам в России: принимает заявки от потенциальных дилеров и определяется с моделями. Если все пойдет по плану, первые автомобили можно будет приобрести уже в 2019 году.

Судя по всему, сердца россиян GAC Motor планирует завоевать при помощи модели GS8. Кроссовер действительно смотрится удачно и не кажется похожим на другие китайские автомобили такого плана. Длина, ширина, высота кроссовера Trumpchi GS8 составляют 4810, 1910 и 1770 мм соответственно. Колесная база измеряется 2800 мм. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 201 л.с. и крутящим моментом 320 Нм, который агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер выпускается с передним и полным приводами. Кроссовер построен на платформе CPMA, в основе которой лежат технологии седана бизнес-класса Alfa Romeo 166 образца 1998 года (в свое время китайцы купили на него лицензию). На GS8 компания оформила российский патент — он находится в официальной базе Роспатента с лета 2018 года.

Также компания представила публике небольшой кроссовер Trumpchi GAC GS3 и электрический кроссовер GE3