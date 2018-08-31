Полноприводная новинка Lifan на ММАС 2018

Компания Lifan Motors Rus в рамках XIX Московского международного Автосалона представила внедорожник Lifan X80 – семиместный кроссовер с впечатляющей мощью, брутальностью и мужским характером. Большой пятидверный универсал обладает внушительными размерами, двухлитровым двигателем (2.0 л), шестиступенчатыми механической или автоматической коробками передач. Lifan X80 станет хорошим выбором для всех поклонников функциональности, технических новинок и передового дизайна – список электронных систем и комфортных опций автомобиля даже в базовой комплектации сделан с учетом самых современных достижений китайского автопрома.