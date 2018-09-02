Volvo XC90 стал больше

Обновленный кроссовер от Volvo получил максимальную комплектацию, теперь автомобиль оснащен самым мощным двигателем на дизеле D5, в своём распоряжении также имеет огромное количество различных опций.Стоимость данного автомобиля приблизительно оценивается в 95000 долларов. Новая модель от Volvo XC90 значительным образом увеличила свои габариты, теперь длина автомобиля стала больше на 15 см, а ширина увеличилась на 7 см. Колесная база также была видоизмененная и теперь увеличена на 12 см. Сборка автомобиля была такой же, как у предшественника, вот только передняя часть машины имеет новый вид. Салон автомобиля является премиальным, в нем присутствует дерево, кожа, алюминий. Самым большим плюсом этой модели является то, что она имеет всё необходимое, чтобы принадлежать к классу Люкс.