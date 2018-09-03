Kia сделает дешевый кроссовер для российского рынка

Компания Kia намерена организовать в России производство доступного кроссовера. Разработают его специально для нашего рынка. Автомобиль будет иметь все возможности для того, чтобы занять лидирующие позиции на рынке SUV. Не исключено, что речь идет об адаптации для российского рынка аналога популярного кроссовера Hyundai Kreta, который был создан Kia с прицелом на рынок Китая: там он продается под именем KX3. С другой стороны, Kia может вывести на российский рынок и адаптированную версию кроссовера SP. Он пока существует только в виде концептуального прототипа, однако, корейцы всерьез намерены довести проект до конвейерной стадии. Пока речь идет о том, что в 2019 году продажи Kia SP должны стартовать в Индии.

Как именно отразится появление в России нового компактного (и, по всей видимости, доступного) кроссовера на отечественной линейке Kia, пока неизвестно. Вывод новой локализованной модели может означать отказ от уже продающихся, к примеру, от Kia Soul или от Kia Rio X-Line – ради уменьшения внутренней конкуренции и освобождения производственных мощностей. Правда, когда это случится, представители Kia не сообщают.