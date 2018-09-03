Поляки «прокачали» VW Amarok

Специалисты из польского тюнинг-ателье Carlex Design решили разработать новый проект, основой для которого стал пикап Volkswagen Amarok. Специальная версия немецкого пикапа будет выпущена тиражом 500 единиц. Стоимость доработок прибавит 13 995 евро (приблизительно 1 095 000 рублей по текущему курсу) к цене донора.

В салоне после работы специалистов Carlex Design появится заново обшитое рулевое колесо, стеганые вставки, а также обивка кожей Nappa. В экстерьере появится передний и задний бамперы черного цвета, расширители колесных арок, внедорожные шины BF Goodrich All Terrain T/A, а также будут наклейки.

В качестве донора для спецверсии Amy берется пикап с турбодизелем V6, его тембр может имитировать более крупный V8 за счет новой выпускной системы, регулируемой с помощью мобильного приложения. Amarok Amy также оснащается дополнительной светодиодной оптикой на крыше, более мощными порогами, лифт-китом подвески и полноразмерным запасным колесом.