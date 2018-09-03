Немецкая компания Extremfahrzeuge, известная своими проектами офф-роад кемперов, модифицирует автомобили Ford Transit Nugget путем установки полного привода и поднимающейся крышей. Главное преимущество автодома в том, что за счет компактных размеров он лучше приспособлен для зимы и имеет улучшенные внедорожные характеристики. Двигатель у кемпера дизельный Евро 6 мощностью 170 л.с. Коробка передач механическая шестиступенчатая. Полный привод отключаемый.

Nugget 4х4 оснащен современными системами помощи, такими как датчик дождя, электрические регулируемые боковые зеркала, контроль тяги, круиз-контроль, а также системы предупреждения о выезде из полосы, о повышенной усталости и ассистент дальнего света.

Базовая версия кемпера оборудована кухней с газовой плитой, раковиной, 40-литровым холодильником, полками, ящиками, 42-литровой емкостью для воды, электрическими стеклоподъемниками, бортовым компьютером, кожаным рулем, аудиосистемой, кондиционером, обогревом лобового стекла, трехместным диваном, складным столом и шкафом с несколькими отделами.

Цена уже преобразованного под автодом Ford Transit Nugget 4х4 с пробегом 200 000 км – 56 379 евро.