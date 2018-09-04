Audi начала производство электрокроссовера e-tron

Презентация новинки состоится только 17 сентября. Пока же пресс-служба марки опубликовала единственную фотографию, на которой электрический паркетник ярко-красного цвета укрыт серебристым покрывалом. В сообщении также указано, что выпуск e-tron налажен на заводе под Брюсселем, где ранее собирались хэтчбеки Audi A1.

Предполагается, что товарная версия кроссовера получит литий-ионную батарею ёмкостью 95 кВт∙ч и пару электромоторов, суммарно выдающих 360 л.с. На одной зарядке электрический кроссовер Audi сможет преодолевать до 400 км. Предварительно сообщается, что стоимость модели E-Tron составит около 66 тысяч евро. В продажу машина, скорее всего, поступит в начале 2019 года.