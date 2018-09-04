Компания BMW начала принимать заказы на электрический кроссовер iX3

Производство кроссовера планируется на 2020 год, однако, жителям Норвегии за 15 000 крон уже доступен предзаказ на электрокроссовер от BMW. Серийную версию электрокроссовера BMW iX3 выполнят по мотивам прототипа, дебютировавшего весной в Пекине. Концепт-кар построили на модернизированной платформе обычного X3 и оснастили силовой установкой с блоком eDrive, объединяющем в едином корпусе электромотор, коробку передач и электронные компоненты.

Отдача электромотора прототипа BMW iX3 составила 272 лошадиные силы, емкость блока батарей — более 70 киловатт-часов. На одной зарядке iX3 может проезжать до 400 километров. Аккумуляторы поддерживают подключение к высокоскоростным 150-киловаттным станциям и полностью наполняются энергией за 30 минут.