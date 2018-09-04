Volkswagen Tiguan для Китая получит гибридную версию

Гибридный Tiguan готов к производству и будет поставляться в Китай. Серийную версию под именем Volkswagen Tiguan L PHEV компания представила на автосалоне в Чэнду. Бензиновому турбомотору 1.4 TSI (150 л.с.), будет помогать электрический двигатель на 75 л.с. Совокупная мощность силовой установки составит 218 л.с. Кроссовер будет только на моноприводе. Литий-ионная тяговая батарея установлена под полом багажника. Обещают, что полного заряда должно хватить на 50 км пробега в электрическом режиме.

От бензиновой версии гибрид отличается наличием массивных бамперов. Для улучшения экологических показателей на автомобиль установлены шины с пониженным сопротивлением качению, которые позволяют экономить топливо. Выпускать Volkswagen Tiguan L PHEV будут на совместном предприятии Shanghai Volkswagen, в продаже машины появятся до конца осени. В России данную версию ждать не стоит.