В Калуге начали выпускать обновленный Mitsubishi Outlander

Обновленный Mitsubishi Outlander встал на российский конвейер завода «ПСМА Рус» в Калуге, сообщает пресс-служба японского автопроизводителя. Первые живые машины начнут поступать к официальным дилерам в сентябре 2018 года. Как изменятся прайсы и составы комплектаций, пока не сообщается. Сейчас вилка цен на Outlander составляет от 1 559 000 до 2 320 000 рублей.

Кроссовер 2019 модельного года получил трехсекционную переднюю оптику, а самые дорогие модификации — головной свет Full LED. Слегка изменилась форма бамперов, решетки радиатора и декоративных «бумерангов» спереди. Остальные визуальные изменения сводятся к увеличенному спойлеру на крышке багажника и появлению колесных дисков иного дизайна.

Из функциональных изменений — новые передние сидения с измененным профилем спинки и увеличенными по длине подушками. Мультимедийная система Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto — аналогична той, что устанавливается в новый Eclipse Cross (но без дополнительного тачпада). На заднем ряду появились дополнительные вентиляционные каналы, а USB-слоты переехали из центрального бокса-подлокотника в основание центральное консоли.

Вдобавок в Mitsubishi заявляют, что улучшили шумоизоляцию и поработали над настройками подвески. Моторная гамма осталась прежней — это знакомые бензиновые «четверки» 2,0 л и 2,4 л с механикой и вариатором, а также топовый 3,0 л V6 с классическим автоматом.