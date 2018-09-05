Новое поколение Subaru Forester появится и на российском рынке

Компания Subaru готовится заменить старый «Форестер» кроссовером нового поколения — в том числе и в России. В реестре Росстандарта уже опубликовано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый Forester c индексом S5. Официально сроки запуска в РФ пока не раскрываются.

Новый Subaru Forester предложат с двумя хорошо знакомыми, хотя и слегка доработанными атмосферными «четверками»: это 2,0-литровый мотор FB20 мощностью 150 л.с. (196 Нм) и 2,5-литровый FB25 с отдачей 185 л.с. (239 Нм). В паре с обоими агрегатами будет работать безальтернативный вариатор Lineartronic TR580 с имитацией 7 ступеней.

Заявленный в ОТТС список стандартного и дополнительного оснащения включает в себя климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, подогрев рулевого колеса, контроль давления в шинах, панорамный люк в крыше, бесключевой доступ и запуск двигателя, электропривод передних сидений, камеры заднего, переднего и бокового обзоров и навигационную систему. И хотя в ОТТС мультимедиа возможности скромно обозначены формулировкой «аудисистема с Bluetooth, на самом деле речь идет о медиакомплексе Subaru Starlink с экраном от 6,5 до 8 дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Заявлен также и фирменный комплекс систем безопасности Subaru EyeSight Driver Assist, куда входят адаптивный круиз-контроль с двумя камерами для контроля дистанции да впереди идущего автомобиля, вспомогательная система переключения дальнего света фар, система контроля слепых зон и так далее.

В основе автомобиля лежит «тележка» Subaru Global Platform (SGP), на которой построены текущая Impreza и хэтчбек XV. В результате колесная база выросла на 30 мм, на заднем ряду сидений пространства для ног стало чуть больше, равно как и запаса по ширине в плечевой зоне. В Subaru обещают, что кроссовер стал тише предшественника и лучше изолирован от вибраций. Заявленный дорожный просвет у нового Subaru Forester составляет 220 мм. Полным приводом управляет двухрежимный ассистент езды по бездорожью X-Mode, который обзавелся новыми алгоритмами для движения по глубокому снегу и грязи.