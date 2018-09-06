АвтоВАЗ представил Lada 4×4 2019 года

Все Lada 4×4 теперь будут оснащаться новой комбинацией приборов, оформленной в контрастных черном и оранжевом цветах. Кроме того, некоторым комплектациям теперь положены новые колесные диски. К примеру, Lada 4×4 Urban получила черно-серебристые диски «Гризли», а Lada 4×4 Luxe – новые серебристые колеса. Помимо колесных дисков, в комплектации Luxe внедорожнику теперь положены электрорегулировка и обогрев боковых зеркал, которые ранее устанавливались только в версии Urban. К слову, за Urban теперь придется платить минимум 566 900 рублей, а за Luxe – 522 900 рублей вместо 515 900 р.

Пятидверная Lada 4×4 вскоре будет предлагаться в новом для семейства исполнении Black Edition. Основными его отличиями станут черный цвет кузова и черные же 16-дюймовые колесные диски. В список оснащения такого внедорожника войдут кондиционер, электрозеркала и улучшенная виброизоляция, а стоить Lada 4×4 Black Edition будет как минимум 598 900 рублей и станет, таким образом, почти самой дорогой «Нивой» в семействе.