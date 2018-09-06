Компания УАЗ покажет сборку внедорожника «Патриот» онлайн

Компания УАЗ распространила фотографии обновленного «Патриота» 2019 модельного года и объявила дату запуска модели в производство. Первый модернизированный «Патриот» будет собран на ульяновском конвейере 20 сентября, причем производитель решил показать этот процесс в режиме онлайн на своем YouTube-канале.

На конвейере возведут импровизированную студию, откуда будет вестись прямая трансляция. По идее, сразу после этого автомобиль должен поступить в продажу. Визуальных отличий обновленного УАЗ «Патриот» от прежнего не так уж и много, хотя опытные «уазоводы» новинку распознают сразу. Здесь появились 18-дюймовые колесные диски в новом дизайне, а изнутри на передних стойках кузова, наконец-то, появились долгожданные ручки, облегчающие посадку. А главные изменения в обновленном «Патриоте» касаются «железа». Во-первых, важным нововведением станет новый передний мост от УАЗ «Профи», который должен сделать «Патриот» более маневренным и более стабильным на прямой. Появятся более жесткая рулевая трапеция и рулевой демпфер, более мягкая двухрессорная задняя подвеска и уменьшенный задний стабилизатор. Во-вторых, обновленный УАЗ получает более мощный 149-сильный бензиновый двигатель ZMZ Pro — тоже от «Профи». Мотор стал более тяговитым: максимум крутящего момента доступен уже с 2 650 об/мин.

Поработали на заводе и над комфортом «Патриота». В частности, внедорожнику улучшили шумоизоляцию в районе моторного щита и колесных арок, перенастроили климатическую установку и доработали систему рециркуляции охлаждающей жидкости: предполагается, что это избавит автомобиль от проблемы запотевания стекол.