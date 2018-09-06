Lister LFP — убийца Lamborghini Urus

Lister LFP — амбициозный проект главы Lister Лоуренса Уиттакера. Автомобиль еще не добрался до сборочного цеха но уже жаждет крови. Кроссовер создан для того, чтобы побить Lamborghini Urus в споре за звание быстрейшего внедорожника планеты. Цены на SUV не названы, однако, фирма уже принимает заказы.

Ожидается, что в разгоне до «сотни» новая модель должна выходить из 3,6 с и развивать не менее 305 км/ч. Хотя, если все пойдет по плану, Lister перекроет планку с запасом. В достижении цели автомобилю должны помочь компрессорный бензиновый пятилитровый V8 на 680 л.с., облегченный кузов, усиленные тормоза и прочие доработки. Кстати донором для «убийцы монстра» послужил доработанный Jaguar F-Type в «заряженном» исполнении SVR. В стоке такая машина разгоняется до 283 км/ч и выполняет упражнение 0-100 за 4,3 с. Первый покупатель должен получить Lister LFP в октябре 2018 года. По предварительной информации, клиенту придется отдать за самый быстрый в мире кроссовер не меньше 140 000 фунтов.