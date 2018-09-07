15 сентября Россия увидит новый Subaru Forester

Российская премьера пятого поколения Subaru Forester состоится в рамках фестиваля Subafest 2018! Обновленный Forester построен на новой глобальной платформе. Это обещает более просторный салон и другой уровень пассивной безопасности. Оснащаться кроссовер будет уже знакомыми, но модернизированными бензиновыми двигателями, а также вариатором нового поколения Lineartronic. На выбор покупателя предлагается либо 2-литровый мотор мощностью 150 л.с., либо 2,5-литровый 185-сильный двигатель. Как мы уже писали, турбированный агрегат объемом 2 л больше на автомобиль устанавливаться не будет. Все Subaru Forester оснащены системой полного привода Symmetrical AWD.

Кроме премьеры, гости Subafest 2018 смогут познакомиться с историей бренда Subaru, нашим юбиляром — моделью Subaru 360 и актуальным модельным рядом. В программе фестиваля: конкурсы, тест-драйвы с регистрацией на месте, хорошая музыка и множество активностей для наших маленьких гостей. Гвоздем шоу-программы станет проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости.

15 сентября 2018 года, стадион «Открытие Арена», с 11:00 до 19:00, вход свободный.