Чемпионат России по виниловому стайлингу Russian Wrap Masters Cup 2018 пройдет 25-28 сентября в Москве

Виниловый стайлинг — это создание индивидуального стиля транспорта с помощью цветной, печатной или фактурной виниловой пленки. RWM Cup 2018 – ежегодное соревнование среди мастеров-оклейщиков. В этот раз тематикой RWM Cup 2018 станет киберпанк, мир будущего и прогрессивных технологий. На событие соберутся сильнейшие мастера стайлинга автомобилей со всей России, чтобы определить, кто станет Чемпионом и представит страну в гранд-финале Чемпионата мира World Wrap Masters. Гости и участники на 3 дня погрузятся в среду фантастических фильмов, развития искусственного интеллекта и кибернетики. На центральной сцене будет представлен мастер-кар Suzuki SX4 в авторском дизайне известного художника-граффитиста Анатолия Акуе (Anatoly Akue). В финале соревнований мастера покажут, как на автомобиль любого цвета можно нанести стильное граффити с помощью виниловой пленки. Это совместный проект художника и компании Suzuki, чтобы в дальнейшем автомобили в новом дизайне стали доступны для приобретения. Умение всегда оставаться собой, ощущать свое внутреннее «Я», отдаваться собственному миру вкусов, желаний и амбиций всегда являлось философией Suzuki. Самовыражение с помощью винилового стайлинга как нельзя лучше передает эти идеи. Чемпионат России Russian Wrap Masters Cup второй год проводится при поддержке выставки Реклама и ЦВК Экспоцентр.

В этом году, впервые на RWM-Cup 2018 пройдет конкурс среди дизайнеров RWM Design Contest, в котором участники преобразят автомобили, воплотив в их образе идеи о мире будущего. Работы победителей будут представлены во время этапов соревнования. Чемпионат Russian Wrap Masters – это уникальная возможность для лучших российских мастеров обмениваться опытом и узнавать передовые тенденции в мире винилового стайлинга. На чемпионате зрители увидят работу мастеров и смогут убедиться, что пленки могут преобразить не только автомобили, но и многие привычные вещи. В тренировочной зоне любой желающий может пройти мастер-класс по оклейке и своими руками сделать виниловый стайлинг любимой вещи, если возьмет ее с собой.