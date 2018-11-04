Фрезеровка по снегу. UltraGrip Performance Gen-1 SUV

Новые нешипованные зимние Goodyear для внедорожников

Где ещё испытывать зимние шины, как не в Финляндии зимой? Многие производители привозят свою продукцию именно сюда, на снежные просторы именитых полигонов. Так же поступила и компания Goodyear, отправив на полноценную проверку свою новую модель UltraGrip Performance Gen‑1 SUV. Это нешипованная зимняя направленная шина, созданная для улучшения тормозных показателей кроссоверов и внедорожников на обледенелой, мокрой и сухой дороге. В ходе подготовки производства инженеры провели массу тестовых заездов на самых разных полигонах, и если коротко, то тормозной путь по сравнению с конкурентами вышел короче примерно на два метра на снегу и почти на два с половиной на сухом асфальте. Для зимних нешипованных шин это очень серьёзное достижение, которое должно ощущаться даже субъективно. Вот это мы и взялись проверить в режиме спортивных заездов на полигоне в Ивало.

Так что же необычного есть в модели UltraGrip Performance SUV Gen‑1? Это усовершенствованный рисунок протектора, у которого повышена жёсткость. Расположенные под оптимальным углом блоки протектора улучшают сцепление на заснеженных и обледенелых дорогах. Кроме того, по сравнению с предыдущими UltraGrip SUV+ увеличено пятно контакта и появились индикаторы износа, предупреждающие водителя о снижении сцепления и необходимости замены покрышки.

Высокие скорости шины переваривают действительно хорошо. Тормозная динамика впечатляет, а жёсткие боковины дают неожиданный эффект — машина на плотном снегу и промёрзшей дороге ведёт себя примерно так же, как и на обычном асфальте, разница минимальна, и переход со снега на асфальт и обратно совершенно незаметен. Единственный дискомфортный момент — управление на льду. Тут сцепление заметно хуже, и вращать рулём под тягой нужно предельно аккуратно. Ведь на льду гарантировать зацеп могут только шипы, которых тут нет. Шина относительно тихая. Жёсткость протектора дала некоторый акустический фон, который тем не менее несравним с шумом от шипов. Торможение — главное достижение шинников Goodyear. Кроме интенсивного замедления, чётко заметна грань между сцеплением и юзом, что особенно ценно в режиме спортивной езды.

Удалось ли инженерам Goodyear создать покрышку именно для кроссоверов? Похоже да, и это показали быстрые заезды на BMW X3 по кольцевой трассе. Пару раз мы прошли трудную шпильку на пределе сцепления, и шина очень чётко давала понять, что дальше будет неконтролируемый снос и усердствовать со скоростью не стоит. Тем не менее колёса позволяют эффективно тормозить без потери курса. В большинстве обычных дорожных ситуаций именно такое поведение — залог безопасного движения зимой, что, собственно, от зимних колёс и требуется.