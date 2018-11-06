Бирма. Страна наоборот

Дорога: 1650 км

Количество человек в экспедиции: 2 участника

Способ передвижения: Автобусы и мотобайки

Наверное, в мире осталось не так много мест, где путешественник не ощущал бы тяжёлой поступи мировой глобализации, шаг за шагом стирающей самобытность культур и те неповторимые детали, которые так ценят странствующие пилигримы. Бирма, в силу особенностей своего развития, пока ещё остаётся одной из таких стран

Мьянма обладает уникальной культурой. А её историческим центром можно считать Баган — бывшую столицу Паганского царства, где когда-то на огромной площади располагалось более десяти тысяч ступ, монастырей и пагод. Хотя и сейчас эта цифра довольно внушительна — более двух тысяч построек

Историческая исключительность Паганского царства (1044–1297 гг.) заключается в том, что активный период его существования продлился всего 250 лет. Причём в эти годы оно достигло невероятного величия. Своему рождению Паган обязан Аноратхе (1015–1078 гг.), который считается отцом бирманского народа. Он объединил племена долины реки Иравади, завоевал государство Мон, обложил данью Шан (Северный Таиланд) и Аракан (Западная Бирма). Таким образом, наряду с Кхмерской империей Паганское царство стало одним из ведущих государств Юго-Восточной Азии. В центре фотографии — храм Суламони (Sulamoni Pahto). Его название означает «жемчужина короны»

Уровень жизни в Мьянме крайне низок. Причина этого — частые войны, военная хунта и международные санкции. Подаяния и пожертвования тут обычно собирают две категории людей — бедняки и монахи. Первые предпочитают деньги, вторые — просто еду

В Бирме всё наоборот, богатые всячески избегают загара и ходят под зонтиками. Здесь очень популярны кремы для отбеливания кожи, а девушки используют не румяна, а белила, которые сделаны из порошка дерева танака

Утро в Паганском царстве. Несмотря на всю свою уникальность, Баган до сих пор не включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По одной из версий, это произошло, потому что Бирма долгое время находилась под санкциями, по другой — потому что большинство ступ восстановлены после разрушительного землетрясения 1975 года, а значит, не могут считаться историческим наследием. Впрочем, своей привлекательности от этого Баган не утратил

Рыбак на реке Иравади. Как мы уже говорили, в Бирме всё наоборот,

и в юбках тут ходят мужчины

Мальчик в традиционной одежде

Мьянма — одна из беднейших стран в Юго-Восточной Азии и если в городе Мандалае монастыри ещё хоть как-то удаётся поддерживать в приличном состоянии…то в Багане их постепенно поглощают джунгли. Хотя, наверное, лучше уж джунгли, чем макдональдсы и чайна-тауны

Текст и фотографии Егор Власов