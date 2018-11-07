Опыт: Дакар

Мария Командная, телеведущая, спортивная журналистка, амбассадор Mercedes-Benz о ралли «Дакар» и преодолении себя

В прошлом августе в ночи мне пришло письмо о том, что у Mercedes-Benz есть безумная идея — отправить девушку на «Дакар» в составе «КАМАЗ-мастер». Я долго сомневалась, решила, что это не для меня, а потом поехала на встречу поблагодарить команду за столь смелое предложение. Примерно через час я выходила из здания на Ленинградском шоссе, всё же согласившись на безумную авантюру.

Мария Командная

Мне предстояло по диагонали пересечь Южную Америку — мы стартовали в столице Перу Лиме, а финишировали в аргентинской Кордобе. Девять тысяч километров, самые красивые пейзажи, что я видела в жизни, несколько дней без еды и возможность стать частью чего-то особенного! Четырнадцать этапов и две недели по пустынным дюнам, серпантинам и бездорожью…

Мой экипаж — Mercedes-Benz GLS, ещё один пилот, режиссёр и оператор. Мы должны были фиксировать всё, что увидим, но иногда даже не хотелось доставать камеру. Лучший фотоаппарат — это твои глаза, думала я и пыталась запомнить всё, что меня окружало. Сейчас я не пересматриваю те январские фотографии, я просто зажмуриваюсь и делюсь самыми сильными впечатлениями, которые у меня остались.

Никогда не забуду, как впервые увидела перуанские горы. Каньон Колка — один из самых глубоких в мире. Кондоры, которые кружат на уровне твоих глаз, мужчина в национальной одежде, медитирующий сидя на самом краю обрыва… Помню это чувство, когда наш экипаж ехал по серпантину, мы завернули за угол, а потом синхронно закричали во весь голос, мы никогда не видели ничего подобного — песчаные горы, которые выглядели так, будто бы их слоями нарисовали в Photoshop.

Никогда не забуду то чувство, когда мы пересекли границу Перу и Боливии, въехали в Ла-Пас, и было очень страшно. Я уже не смогу забыть эту нищету, эти трущобы, эти огоньки, которые по ночам освещают улицы, заваленные мусором. Как будто ты попал на съёмки фильма «Бегущий человек» 1987 года, но только вокруг нет съёмочной группы, а мусорные баки горят по-настоящему. Когда я зашла в гостиничный номер и осталась без экипажа, то разрыдалась. А я вообще-то не из робких. Но мне так хотелось домой, к своей нормальной жизни. Хотя я понимала: то, что я вижу, то, что происходит сейчас — это воспоминания на всю жизнь. Я взяла себя в руки. Иногда ты позволяешь себе дать слабину, но только чтобы подняться, отряхнуться и двигаться дальше — с новыми силами и новым опытом, который у тебя уже никто не отнимет.

Никогда не забуду восторг, который охватил меня при виде солончака Уюни. Вы обязательно должны узнать эту историю! Мы хотели остановиться на ночёвку в какой-то малюсенькой гостинице (одна комната на троих, но хотя бы есть душ). Я звонила туда днём, однако моего испанского никак не хватало, чтобы понять, что хочет сказать хозяин. По пути в эту гостиницу мы чуть не утопили машину. Знаете, как это бывает, когда ты едешь ночью по тёмной дороге, а затем передними колёсами вдруг врезаешься в воду. Вот и я не знала! К гостинице путь был отрезан, мы нашли что-то рядом, и это что-то оказалось самым волшебным местом, в котором я когда-либо бывала. Небольшой отель, который выглядит как жилище эскимосов. Твоя кровать сделана из соли, твой шкаф сделан из соли, на полу тоже соль! Но главное чудо произошло, когда я узнала, что на Уюни снимали финальную сцену фильма «Звёздные войны: Последний джедай». Это была судьба, это был восторг, это было счастье, это было ААААААААА!!!

После нескольких недель путешествий по Южной Америке ты, конечно, привыкаешь к совсем другому миру. Оказывается, там, за океаном, творится какое-то волшебство, магия, там люди никуда не спешат, и главное для них — это способность жить здесь и сейчас. Вернёмся ненадолго в Лиму? Центральная площадь города, оркестр гремит басами, а под них страстно танцует пожилая пара. Это и есть Латинская Америка, где так любят слово sensual (сенсуаль) — чувственный.

В этом году «Дакар» финишировал в Аргентине. Каждый год маршрут у ралли разный, но где бы его ни проводили, гонщики приезжают на финиш еле живыми. Половина экипажей сходит, а те, кто остаётся, становятся героями.

Вечер, где-то посреди пустыни… Мы заезжаем на стоянку гонщиков, так называемый бивуак, и я вижу мотоциклиста, который только что прошёл этап. Он пытается встать с мотоцикла, но у него не получается. Он весь в каких-то кровоподтёках, волочит левую ногу, но я знаю, что завтра он проснётся в шесть утра и поедет покорять новый этап, очередные 500 или 600 километров. Я вижу машину, от которой остался двигатель, два колеса и остов, но каким-то чудом она всё ещё на ходу. За ночь механики превратят её в почти новую, и пилот сможет продолжить гонку. Не хватает каких-то запчастей? Не беда! У механиков других команд наверняка что-то найдётся. Таков «Дакар» — сегодня помогаешь ты, а завтра тебе. Сегодня ты выкапываешь чей-то грузовик из песков и теряешь целый час, а завтра выкапывают твой. Это отдельный мир, и познакомившись с ним однажды, ты уже не захочешь терять эту связь.

Текст и фото Мария Командная