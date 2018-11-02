Дорога из столицы Шотландии к знаменитому кинокадру

Маршрут: Шотландия

Эдинбург — Глен Этив

Координаты: 56°37′10.31″N 04°55′51.23″W

Джеймс Бонд, главный в британской поп-культуре любитель машин и опасного вождения, несколько лет назад в фильме «007: Координаты „Скайфолл“» совершил путешествие в сакральное для любого шотландца место. То, что сам Бонд – шотландец по отцу, писатель Флеминг впервые рассказал в книге «На секретной службе Её Величества», а много лет спустя режиссер Cэм Мендес показал нам святая святых – «Скайфолл», родовое поместье семьи Бонд, затерянное в шотландском высокогорье.

С момента выхода фильма многие любители шпионской франшизы повторяли маршрут агента 007 во многом ради того, чтобы сделать фотографию-реплику хрестоматийного кадра: Бонд смотрит на теряющуюся в туманных далях узкую дорогу, а рядом стоит знаменитый Aston Martin DB5. Какое-то время назад появилась кампания в защиту этих мест от туристов, наносящих ущерб нетронутому цивилизацией и колёсами автомобилей пейзажу. Дело в том, что в кадре, за точным повторением которого все стекаются в Глен Этив, Aston Martin припаркован на обочине, и спустя годы паломничества эта обочина, некогда покрытая густой травой, покрылась рытвинами.

Мне довелось побывать в этом месте задолго до того, как местные жители забили тревогу, заявляя об усталости от незваных гостей. Мой путь в Глен Этив начался из эдинбургского аэропорта, где я взяла машину напрокат. Сев в неё, я вдруг поняла, что первый раз в жизни поеду по дорогам с левосторонним движением. Что это на самом деле – вывернутый наизнанку процесс вождения или другой тип отношений с пространством, пришлось выяснять уже в процессе (трудно вообразить более интересный эксперимент с возможностям и навыками своего тела и сознания).

Шотландское высокогорье, или Хайленд, находится на западе страны, примерно в ста с небольшим милях от Эдинбурга, северо-западнее от него и от Глазго. Без непредвиденных ситуаций и пробок дорога от аэропорта до Глен Этив не займёт больше двух с половиной часов. Эдинбург останется позади (аэропорт находится на западе города), и за окном будут мелькать только деревни. Ширина полос на некоторых дорогах в Великобритании может не превышать двух метров. Вообще, все автодороги здесь делятся на магистрали (motorways) и так называемым primary roads (первые на карте обозначены буквой М, вторые – A или В; также есть целая сеть локальных дорог). Первая часть пути от Эдинбурга до Глен Этив – это автомагистраль М9, но ближе к высокогорью нужно свернуть на A84; по качеству она не уступает магистрали. Здесь начинается, пожалуй, самая приятная для глаз часть маршрута – ландшафт меняется, горы становятся выше, а цвета ярче. Это территория национальных парков «Лох Ломонд» (названного по имени самого большого по площади озера Шотландии) и «Троссахс». Добраться до вод Лох Ломонда можно, свернув с основного маршрута, но есть и альтернативный вариант – сразу из аэропорта поехать по М8 через Глазго и свернуть на А82, проходящую как раз вдоль озера. Тем более, что на эту же дорогу в итоге нужно попасть, если придерживаться первого маршрута. Поворот на неё – после деревни Криаларих у подножья живописной горы Бен Мор. Теперь цель поездки совсем близко. Ориентиром обычно называют отмеченный на картах кемпинг Glencoe Mountain Resort; нужный нам поворот налево вскоре после него. На узкой дороге, петляющей вдоль совсем крошечной реки Этив, будет не просто разъехаться со встречными машинами. Если двигаться по ней до конца, то вы окажетесь у озера Этив, хотя нужный нам кадр всего на трети пути к нему. Пропустить его довольно просто, но есть ориентир – небольшой мост через реку (разглядите его как следует в сценах фильма или на фотографиях).

Мне так и не удалось оказаться в туманном кадре «Скайфолла», хотя я отправилась туда осенью, рассчитывая на особенности шотландской погоды. Светило по-летнему яркое солнце, и казалось, что я все-таки в каком-то другом фильме.

ФАКТЫ О МАРШРУТЕ: Хайленд — горная северо-западная часть Шотландии, место обитания шотландских горцев до момента их принудительного расселения в XIX веке. Сейчас один из основных регионов производства виски. Глен — долина, овраг, характерные для Шотландии. «Агент 007: Координаты „Скайфолл“» — двадцать третий фильм бондианы, считающийся своеобразным рестартом франшизы с отказом от классических сценарных приёмов (например, это первый фильм, в котором в финале Бонд не остаётся с девушкой). В главной роли — Дэниэл Крейг, режиссер — Сэм Мендес.

Текст Катя Морозова