Место: Пляж Муривай (Muriwai beach), Новая Зеландия

Путешествовал на: Toyota HiAce

Пляж расположен на западном побережье Северного острова Новой Зеландии, всего в 45 километрах от Окленда. Мы приехали сюда на арендованном минивэне. Дороги в стране отличные, поэтому можно выбрать абсолютно любой автомобиль.

Пляж огромен – его протяжённость около 60 километров. На пляже чёрный вулканический песок и отличные волны, которые привлекают сёрфингистов со всего мира. Здесь же расположена и сёрфинг-школа. Впрочем, далеко заплывать не рекомендуется, в этих водах случались нападения белых акул.

Здесь очень любят ловить рыбу в больших волнах. Десяток мужчин в рыболовных костюмах стояли на мысе, закинув в воду спиннинги. Волны Тасманова моря тщетно пытались сбросить их со скал – они успешно боролись со стихией. Правда, когда я попросил показать улов, мне ответили, что рыбы нет.

Но даже если сёрфинг и рыбалка вас не привлекают, просто прогуляйтесь по оборудованным смотровым площадкам на скалах и понаблюдайте за колониями австралийских ганнетов (или олуш), они привыкли к людям и совершенно не обращают на них внимания. Там можно провести не один час, наблюдая за жизнью птиц.

Фото: Денис Ульянкин

shark-er.livejournal.com