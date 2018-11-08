Место: Нанга Парбат, Пакистан

Путешествовал на: Toyota Hiace High Roof

Перед вами та самая гора-убийца Нанга Парбат. Это определение довольно точно характеризует вершину – примерно каждый второй альпинист, пытавшийся взойти на неё, остался там навсегда.

Фотография сделана на территории кемпинга Broadview, куда не так-то просто добраться. До моста Райкот можно доехать на чём угодно, Каракорумское шоссе в этих местах похоже на хорошую дорогу, но дальше всё монополизировано местными водителями – по горной дороге можно проехать только на их транспорте. А транспорт тут примечательный – монстры Jeep СJ7, у каждого из которых посередине капота прикреплена «мушка», насколько я понял, для удобства управления. Ведь, чтобы разъехаться двум машинам, одной из них приходится приближаться к самому краю дороги, выложенному камнем, а внизу – трёхсотметровая пропасть. Дорога рукотворная, состоящая из груды камней, выложенных вдоль горного склона и ничем друг с другом не скреплённых. Едешь и думаешь: «А вдруг всё это сейчас сползёт?» После моста Татту нужно пройти ещё 7 километров вверх пешком. Если это окажется слишком сложным, можно поехать на лошади или ослике – такие услуги предоставляются. В любом случае виды из окон домиков в кемпинге на вершине восьмитысячника Нанга Парбат стоят этих усилий и проделанного пути.

Фото: Денис Ульянкин

shark-er.livejournal.com