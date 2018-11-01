Железному человеку 60!

Мировой лидер в разработке и поставке аксессуаров для 4×4, австралийская компания Ironman 4×4 в 2018 году отмечает 60-летний юбилей.

Когда Гюнтер Джейкоб начал делать рессоры на заднем дворе своего дома в Moorabbin, Victoria в 1958 году, он не мог и мечтать, что спустя 60 лет его компания станет глобальным брендом внедорожных аксессуаров.

Переросший масштабы семейного двора бизнес был переведен Гюнтером неподалёку от кузнечной мастерской Гарри Ларка в Оукли в пригороде Мельбурна. Там он продолжил вручную изготавливать рессоры для грузовых и лекговых автомобилей и внедорожников. в Австралии это была эпоха Toyota Landcruiser FJ25 и его компания «Рессорная мастерская Джейкоба», была на переднем крае производства рессор.

В 1982 году компания превратилась в JSW Parts (JSW — сокращенно Jacob Spring Works) и занялась проектированием и реализацией рессор и пружин для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автомобилей 4×4. JSW Parts вскоре стала известна как производитель и поставщик деталей подвески по всему миру.

В 1988 году JSW Parts запустила бренд Ironman 4×4 (Рессоры и элемены подвески) в ответ на растущую популярность автомобилей 4×4. Расчёт был на то, что стандартные системы подвески не справлялись с дополнительными нагрузками от перевозимого в кузове в сочетании с жесткими требованиями австралийской глубинки.

В 2004 году из-за взрывного роста продаж внедорожников, ассортимент продукции Ironman 4×4 быстро вырос благодаря расширению программы аксессуаров для автомобилей. Компания разработала лебёдки, оборудование для самовытаскивания, защитные бамперы, хардтопы, освещение и электрооборудование, способное удовлетворить потребностям любителей бездорожья, ищущих решения, которые позволили бы их транспортным средствам продвигаться всегда и везде.

Семья Джейкоб продолжает возглавлять Ironman 4×4, держа в уме идеи, заложенные в основе компании. «Ценности честности, заботы о клиентах и безопасности являются ключевыми факторами повседневности» — говорит управляющий директор Том Джейкоб. «Ironman 4×4 далеко выходит за пределы того, что является просто бизнесом», — добавил он.

Руководствуясь этим видением, нынешние владельцы Том и Барбара Джейкоб, вырастили Ironman 4×4 в глобальный успешный бренд аксессуаров 4×4. Головной офис Ironman 4×4 расположен в Мельбурне, штат Виктория, и имеет 6 распределительных складов в Австралии, а также управляет собственными бизнесами в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. На Ironman 4×4 работают сотни сотрудников в разных частях света, и компания экспортирует ассортимент своей продукции по всему миру.

Программа аксессуаров к автомобильной подвеске вышла далеко за пределы только листовых рессор, и сегодня Ironman 4×4 предлагает самый полный ассортимент внедорожных доработок в мире с более чем 3000 наименований.

В дополнение к подвеске, Ironman 4×4 стал лидером и в других областях внедорожных аксессуаров, включая силовые бамперы, лебедки, светодиодное освещение, шноркели, колпаки и крышки кузова и многое другое. За последние 5 лет компания Ironman 4×4 разработала широчайшую линейку продуктов для туризма и путешествий, включая автомобильные холодильники, навесы, кресла и палатки на крышу.

«Есть нечто замечательное в праздновании 60-летия бизнеса. Австралия – великая страна, и наша семья с гордостью несёт влаг «Brand Australia», где бы наши продукты не продавались», — сказал Том Джейкоб.

Учитывая невероятный рост продаж внедорожников и полноприводных пикапов по всему миру, Ironman 4×4 сегодня выглядит подготовленным к самому захватывающему будущему. Празднуя 60 лет в этом году, Ironman 4×4 продолжает разработку линейки инновационных аксессуаров и продуктов для современной культуры lifestyle, которые позволяют владельцам 4×4 использовать свои транспортные средства как для работы, так и для развлечений.