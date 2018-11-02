Компания Volkswagen анонсировала небольшой пикап

Компания Volkswagen анонсировала неожиданную новинку – небольшой пикап, который займет позицию на ступень ниже модели Amarok. Предназначена она для любителей активного отдыха и получит ряд инновационных разработок, но в серию пойдет еще нескоро. Дебютирует безымянная пока новинка как концепт-кар. Volkswagen расщедрился только на один дизайнерский скетч, но уже ясно, что будущий пикап получит двойную кабину, мускулистый дизайн с расширенными колесными арками и внушительную погрузочную платформу.

О габаритах будущего пикапа пока ничего не сообщается, но известно, что разработчики предназначают его для использования в основном в городских условиях и периодических выездов на природу. Построят серийную версию пикапа на модульной платформе MQB и снабдят системой полного привода. Производитель утверждает, что по ряду показателей (возможно, включая дизайн экстерьера) пикап будет «экстраординарным». Ему обещана некая инновационная технология «многовариантной погрузочной платформы», длину которой можно будет увеличить посредством складывания задней стенки кабины.

Дебютировать концепт должен на выставке в Сан Паулу 6 ноября. Бразилия станет и первым рынком, на котором появится серийная версия пикапа, причем уже заявлено, что от концепта она практически не будет отличаться. Правда, начало продаж новинки запланировано лишь на 2020 год, но в VW уже обмолвились, что после Бразилии пикап может добраться и до других стран.