Land Rover Defender получит спортивную версию

В семействе Land Rover Defender нового поколения появится модификация Sport с электрической силовой установкой. Внедорожник получит особые настройки шасси для комфортного передвижения по обычным дорогам и будет ориентирован на состоятельных клиентов марки, ведущих активный образ жизни. На рынок Defender Sport может выйти в 2026 году.

По предварительной информации, гамма двигателей нового «Дефендера» будет состоять из бензиновых и дизельных агрегатов семейства Ingenium. При этом электрическая версия, по слухам, будет только у «спортивного» внедорожника. Defender построят на новой алюминиевой платформе с полностью независимой подвеской. В начале октября недалеко от исследовательского центра Jaguar Land Rover в Гейдоне были замечены тестовые Defender нового поколения. Глава маркетинга JLR Феликс Бротигем сообщил, что это первые четыре прототипа из пилотного выпуска.