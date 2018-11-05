Известна дата премьеры пикапа от Jeep

Итальянско-американский концерн FCA представит на международном автосалоне в Лос-Анджелесе Jeep Scrambler — под этим именем будет выпускаться пикап на базе нового Wrangler (JL). Выставка в Лос-Анджелесе откроется 30 ноября. Пока о дизайне Jeep Scrambler можно судить только по одному официальному изображению, которое просочилось в Сеть больше года назад. По предварительной информации, относительно четырехдверной версии Wrangler Unlimited пикап будет удлинен на 84 см, то есть его длина составит 5080 мм. «Растянутыми» будут не только задний свес, но и колесная база. Scrambler будут выпускать только с двухрядной четырехдверной кабиной, задние двери унифицируют с Wrangler Unlimited. Планируется выпускать машины не только со стальной крышей кабины, но и с мягким верхом. Линейка двигателей пикапа будет состоять из тех же агрегатов, которые предлагаются для пассажирского Wrangler — это бензиновый мотор 3,6 л (285 л.с.), турбодизель 3,0 л (260 л.с.), а также установка «мягкий гибрид» с 2,0-литровым бензиновым турбомотором (268 л.с.). В производство Jeep Scrambler пойдет в начале 2019 года. Ежегодно объем выпуска модели составит 100 000 единиц.Кстати, имя Scrambler взято из запасников Jeep — так назывался пикап на базе внедорожника CJ-7 (предшественник Рэнглера). Оригинальный «Скрэмблер» выпускали только с двухместной кабиной, годы производства — 1981-1986.