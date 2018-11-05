Внедорожник Beast Patrol для полиции Дубая

Ливанская компания W Motors специально по заказу полиции Дубаи (ОАЭ) разработала новый автомобиль — полноразмерный внедорожник Beast Patrol. Полицейский внедорожник построен на базе популярного на Ближнем Востоке Nissan Patrol, но кузов у детища W Motors полностью оригинальный. Машина изначально создавалась под удобство использования полицейскими — такой подход позволил избежать компромиссных решений, неизбежных в случаях, когда под патрульные задачи конвертируется какой-либо серийный автомобиль. Beast Patrol разрабатывался совместно с компанией Safe City, специализирующейся на изготовлении машин для силовых структур. Кузов у внедорожника — с легкой броней.

В носовую часть автомобиля интегрирован трубчатый отбойник — с его помощью можно расталкивать препятствия на месте ЧП или таранить машины преступников. В салоне установлены крепления для оружия, кроме того, здесь 10 цифровых дисплеев, отображающих различную информацию, есть экраны даже для задних пассажиров. Задние двери открываются против хода. Если распахнуть переднюю и заднюю двери можно организовать импровизированное укрытие, которое защитит с двух сторон и поможет в случае перестрелки.Технические характеристики автомобиля не сообщаются. Скорее всего, здесь установлен 5,6-литровый бензиновый V8 от Patrol.