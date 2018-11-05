Юбилейный выпуск Toyota Hilux

Версию Invincible X японская компания выпускает на европейский рынок в честь 50-летия Hilux. Особенности новинки – улучшенная отделка и максимальный уровень оснащения. Заметным внешним отличием является отделка передней части: изменился бампер, а решетка радиатора получила новую сетку и хромированную окантовку. В задней части – новая подножка и декоративная накладки на бампер под номерным знаком. В передней части грузовой платформы – каркас из труб, он может быть черным или хромированным.

В салоне – черные глянцевые вставки, белые циферблаты на приборном щитке, новая стартовая анимация на многофункциональном экране при запуске двигателя. Сиденья имеют кожаную отделку. В оснащении – мультимедийная система с Bluetooth, камера заднего вида, автоматический кондиционер, шесть динамиков акустической системы. В составе комплекса Toyota Safety Sense – система автоматического торможения, распознавания дорожных знаков, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, «умный» круиз-контроль.

Двигатель – 2,4-литровый турбодизель D-4D, как у других европейских версий Hilux. Его мощность составляет 148 л.с. (110 кВт). Трансмиссия – 6-ступенчатый «автомат».

Кроме обычной юбилейной Invincible X в Великобритании предложат и особый вариант под названием Hilux Invincible X Limited Edition. Его отличия – собственные цвета кабины и грузовой платформы. Предложат оранжевый (Scorched Orange) и синий (Nebula Blue). Отличия есть и в полностью черной отделке салона. Установлены и черные 18-дюймовые диски. Такой вариант на британском рынке стоит 32 483 фунтов стерлингов (36 988 евро). Количество автомобилей серии строго ограничено – выпустят всего 150 Toyota Hilux Invincible X Limited Edition.