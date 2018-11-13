Один на всех. Новый мотор Polaris 850 Patriot

Можно бесконечно долго рассуждать о подвеске и развесовке снегохода, о его оборудовании, обогреваемом курке и яркости фар… Но, согласитесь, в любом средстве самодвижущейся активности самое главное — это мотор.

Так вот, именно о новом моторе 850 Patriot мы и хотим сегодня рассказать. Его разработку команда инженеров Polaris начала, используя знания, приобретённые за 25 лет производства ставшего легендарным двигателя Liberty. Причём с самого начала абсолютным приоритетом была надёжность этого малоинерционного высокооборотистого двухцилиндрового силового агрегата жидкостного охлаждения. В этом сочетании инженерных терминов стоит обратить внимание на 13-процентное снижение момента инерции вращения коленвала. Это даёт молниеносный отклик на прибавление оборотов, а значит, очень быстрый разгон или мгновенный выход на снежную поверхность. Но кроме всего прочего, 850 Patriot ещё и на 9% мощнее своего предшественника. Да и к тому же в его конструкции совсем немного деталей из предыдущих моделей. Без изменения взяты свечи зажигания, два датчика и некоторые крепёжные элементы. Это всё. У мотора абсолютно новая система крепления двигателя, которую разработали для его установки на шасси AXYS. Благодаря этой системе водитель ощущает минимальную вибрацию, а продолжительность службы приводного ремня, наоборот, максимальна.

Модели Polaris 850 SKS отлично приспособлены

к активному управлению с переносом веса водителя

Главные плюсы нового двигателя — высокооборотистость

и малая инерция вращающихся деталей

Конструкция цилиндров и головки блока создавалась с помощью метода гидродинамического моделирования (CFD), что даёт небывало равномерное охлаждение. Мотор имеет запатентованные конструкции камер сгорания, выпускных портов и расширительного бачка с термостатом. Это обеспечивает более эффективное охлаждение, что важно в режиме длительной максимальной нагрузки. Новый двигатель будут устанавливать на модели из линеек RMK, Switchback, RUSH и INDY.

Для того чтобы понять практические преимущества нового мотора, мы провели небольшие полевые испытания, прокатившись на моделях Polaris 850 SKS146 и Polaris 850 SKS155. Надо сказать, что прежде на этих моделях мы никогда не ездили, и нас приятно удивило поведение SKS146 на плотном покрытии: управляемость благодаря короткой гусенице — на уровне спортивных машин. Подвеска универсальна, одинаково комфортна и в мягком снегу, и на плотном насте. А вот разгон просто взрывной! Модель SKS155 — более длинная версия с гусеницей 155 дюймов — менее вёрткая. Она лучше в быстром движении по снежной дороге и заметно комфортнее в глубоком снегу. Но и в том и в другом случае внушительный двухтактный мотор, правильно подобранная подвеска, удобная посадка и возможность без труда перемещать центр тяжести водителя относительно машины дают право говорить о новинках как об универсальных горных снегоходах. Конечно, для экстремального катания лучше подойдут более лёгкие версии, но оба обладателя нового мотора 850 Patriot позволяют сполна ощутить мощь тяги, реализованную хорошо сбалансированной техникой.

Снегоходы Polaris

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