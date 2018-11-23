Снежная химия. Зимние присадки для снегоходов

На первый взгляд, снегоходы — это те же мотоциклы, только на лыжах и с гусеницей, но в уходе за ними есть свои тонкости

Как известно, снегоходы — основной зимний транспорт там, где девять месяцев в году нет ничего, кроме снега. И даже если владелец снегохода ставит перед собой задачу всего пару-тройку раз за сезон проложить в чистом поле одинокую борозду, ему как минимум придётся запастись маслом для двигателя. А если речь идёт о регулярных поездках, то снегоход, как и любую другую технику, необходимо содержать в постоянной боевой готовности. И сегодня помимо традиционных технологических жидкостей есть целый ряд специальных средств, значительно облегчающих эксплуатацию в холода. Средств для зимнего транспорта. В преддверии сезона компания Liqui Moly, известная своими инновационными присадками, предлагает такой «зимний набор», причём включённый в него перечень оказывается неожиданно большим.

Моторное масло для четырёхтактных двигателей — почти аналог обычного

автомобильного, но с добавкой антипенных присадок

Прежде чем пропитать поролоновый воздушный фильтр свежей смазкой,

его надо как следует промыть специальным средством

Прежде всего это моторное масло с низкой температурой застывания. Наверное, не нужно объяснять, что масла для четырёхтактных и двухтактных двигателей — это не одно и тоже. Так вот, для двухтактных систем с раздельной смазкой предлагается Snowmobil Motoroil 2T Synthetic L-EGD. В таком моторе главное звено — насос, подающий смазку в правильной дозировке в зависимости от оборотов коленвала. Если на морозе масло станет более вязким, дозировка собьётся, машина начнёт дымить, а мотор обрастать изнутри крайне вредным нагаром. Но это при передозировке. Ситуация, когда масла меньше чем нужно, ещё опаснее и приводит к быстрой смерти двигателя прямо на ходу. Специальное масло Snowmobil учитывает все эти особенности и сохраняет стабильную вязкость при температуре значительно ниже минус 20 градусов. В четырёхтактных двигателях всё проще — тут применимы обычные 0-W40, но более высокие обороты требуют большого количества антипенных присадок. Их и содержит масло с аналогичным названием Snowmobil, но уже без приставки 2Т. А перед его заменой хорошо бы очистить систему при помощи промывки Motorbike Engine Flush. Ну и конечно, нельзя не упомянуть разнообразные ускоряющие присадки в оба типа моторов. Например, средство Motorbike Speed Additive обещает заметную прибавку в скорости, а Motorbike Benzin Stabilisator поправит октановое число в случае заправки некачественным топливом.

Качественное средство для пропитки воздушных

фильтров — залог долгой жизни мотора

Добавка «формула скорости» делает горение бензина в цилиндре

идеальным и гарантирует отсутствие нагара

Как ни парадоксально это прозвучит, но в обычных условиях гусеница снегохода отлично смазывается и охлаждается снегом. Но что делать, если путь лежит по гладкому льду озера? Для таких ситуаций существует специальный спрей на основе тефлона PTFE-Pulver-Spray. Чешуйчатая структура тефлоновой добавки настолько крепко прилипает к резине, что интенсивно ездящим драйверам достаточно обработать гусеницу буквально пару раз за сезон. Есть тефлоновые смазки и для тросов управления, причём как маслянистые — для отечественного «Бурана», так и сухие — для более современной техники. А для смазки курков газа подойдёт силиконовый спрей, работающий при температурах до минус 40 градусов.

Смазки на все случаи жизни: для электропроводки,

силиконовая для узлов трения и тефлоновая

Что ещё? Пожалуй, средство для обработки электрических соединений Liqui Moly Pro-Line Electronic-Spray. Электроники в современных машинах всё больше, а чем больше проводов и разъёмов, тем скорее они окисляются и теряют контакт.

Так что выходит, буквально для любой части снегохода независимо от его конструкции и года выпуска сегодня есть средства, позволяющие обеспечить надёжную работу, гарантированный запуск в холода и уверенное функционирование всех систем. Времена, когда тряпочка, пропитанная «отработкой», служила единственным способом защиты от коррозии, смазки и консервации, давно прошли. Живите в ногу со временем и пользуйтесь достижениями прогресса.