Любовь как рациональный выбор. Land Rover Discovery

Так вышло, что планы публикации в этом номере тест-драйва большого семейного внедорожника были коварно разрушены мной и объективными обстоятельствами. Подозреваю, что в отместку за это главный редактор попросил рассказать о моём собственном автомобиле и причинах его выбора

ЧАСТЬ 1. КАК ДОБАВИТЬ В ОБЫЧНУЮ ЖИЗНЬ ЭКСТРИМА, ИЛИ КОМУ НУЖНА СЕМИМЕСТНАЯ МАШИНА

То, что жизнь полностью меняется с появлением ребёнка, ни для кого не секрет. А если он пятый по счёту? Это важное событие влечёт за собой качественные изменения в быту. И как вы уже поняли, я знаю об этом не понаслышке. При таком количестве детей требуется не только увеличение материальных затрат в целом и жилой площади в частности, но и решение проблем перемещения этого большого табора. Возможно, вы готовы ездить на дачу, в парк или музей на двух машинах или вызывать в случае необходимости такси, но, поверьте на слово, такие приключения быстро утомляют. Плюс ко всему семья у нас не только большая, но и активная. Мы уделяем много внимания развитию детей, причём как физическому, так и интеллектуальному, а кроме того, не забываем про секрет счастливой семейной жизни — при любой возможности уделять время друг другу (хотя пренебрегать личным пространством тоже не стоит). В общем, всё вышеперечисленное добавило логистического экстрима в наше многодетное существование, поэтому ещё на этапе ожидания пятого мы начали присматриваться к семиместным автомобилям, которые в изобилии появляются на российском рынке последние пару лет.

ЧАСТЬ 2. КАК СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И НЕМНОГО ЗАНУДСТВА ПОМОГАЮТ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Глава нашей семьи — человек крайне ответственный, и по роду деятельности он очень основательно подходит к решению поставленных задач. Глубокий анализ и правильные выводы — это его тема, в отличие от меня, личности творческой и весьма легкомысленной. Поэтому начал он с того, что определил круг задач, с которыми должен справляться будущий автомобиль. Список требований оказался внушительным. Туда вошли необходимость возить детей в школу, детский сад, на тренировки и дополнительные занятия; длительные поездки всей семьёй на дачу; регулярные активные выходные в Подмосковье (в нашем кругу это называется лёгким офф-роудом). Но и это ещё не всё. Как это ни странно, многодетный автомобиль должен быть достаточно статусным, учитывая необходимость использования его для нужд папиного бизнеса. Итак, рассмотрев предложения различных автомобильных брендов, выяснилось, что выбор не так уж велик. В итоге только Discovery оказался по-настоящему универсальным трансформером, соответствующим всем поставленным задачам и внутренним предпочтениям. Не говоря уже о том, что он невероятно красив и элегантен. Да, возможно, благодаря именно этому качеству не все владельцы ранних версий знаменитой модели пересядут за руль новой «пятерки», но в нашей семье никто прежде не ездил Discovery. Наш выбор был предельно рациональным и, как показала дальнейшая практика, вполне разумным. Мы рассматривали Discovery как абсолютно новый автомобиль на рынке, без отсылок к его, безусловно, героическому прошлому. Современное общество и ритм жизни диктуют свои правила, и, надо признать, в этом смысле Land Rover старается шагать в ногу со временем, находясь, что называется, в тренде и одновременно грамотно пользуясь уже созданной легендой.

ЧАСТЬ 3. КАК СОВМЕСТИТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ

По своему имиджу пятый Discovery сильно помолодел, став идеальным автомобилем для современного среднего класса. Он гармонично смотрится в городе, где семья проводит большую часть времени, при этом сохраняя свой знаменитый стиль (тот же асимметрично расположенный задний номерной знак, ступенька на крыше и т. д.). И поверьте, это не теория, а доказанная десятками заинтересованных взглядов практика — с этой машиной просто невозможно затеряться в потоке! Кстати, в нашей достаточно патриархальной семье, всё ещё придерживающейся традиционных ценностей, именно эта харизматичность и выверенный в деталях прагматизм стали основными причинами выбора.

Но любая мама, даже многодетная, остаётся девочкой, и кажется дизайнеры Land Rover об этом знали. «Диско» покорил меня благородными формами, элегантной передней панелью и лёгкостью управления, что было неожиданно для большого руля и совсем не женских габаритов.

Так что Discovery стал для нас ещё и компромиссом между мужским и женским, рациональным и эмоциональным… Он оказался идеален почти для любой ситуации — везу ли я детей в спортивную секцию или муж, простите за банальность, встречает деловых партнёров в аэропорту.

ЧАСТЬ 4. САМАЯ ГЛАВНАЯ

«Круто!» — единодушная оценка, данная детьми. Да, в любом серьёзном выборе нужно учитывать внутренние ощущения каждого члена семьи. Ну и конечно, в случае перевозки подрастающего поколения важна безопасность — Land Rover с лихвой гасит все родительские фобии на эту тему. Плюс ко всему мы столько времени в разных составах проводим в автомобиле и требуем от него так много, что, по сути, он постепенно становится нашим родственником, частью семьи.

ЧАСТЬ 5. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛОГИКИ

Можно выбирать машину эмоционально, можно рационально, можно даже совместить эти два подхода, как это получилось у нас. Но всё-таки есть что-то эфемерное, позволяющее принять окончательное решение. В нашем случае Land Rover Discovery стал своеобразным пересечением интересов и оценок, но конечную точку, как всегда, поставила любовь. А когда срабатывает такой мощный аргумент, любая логика бессильна…

Текст Анастасия Шилова

Фото Компании-производителя